صرف الدرهم يرتفع أمام الأورو ويتراجع بالدولار

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0,51 في المائة، وانخفض بنسبة 0,13 في المائة أمام الدولار خلال الفترة الممتدة ما بين 25 فبراير الماضي و3 مارس الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن الأصول الاحتياطية ظلت، في يوم 26 فبراير الماضي، مستقرة في حدود 308,5 مليارات درهم، بارتفاع قدره 0,1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ24,7 في المائة على أساس سنوي.