صرف الدرهم يرتفع أمام الأورو ويتراجع بالدولار

صرف الدرهم يرتفع أمام الأورو ويتراجع بالدولار
صورة: أرشيف
الأحد 7 مارس 2021 - 15:24

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع أمام الأورو بنسبة 0,51 في المائة، وانخفض بنسبة 0,13 في المائة أمام الدولار خلال الفترة الممتدة ما بين 25 فبراير الماضي و3 مارس الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشارت المذكرة ذاتها إلى أن الأصول الاحتياطية ظلت، في يوم 26 فبراير الماضي، مستقرة في حدود 308,5 مليارات درهم، بارتفاع قدره 0,1 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ24,7 في المائة على أساس سنوي.

الأصول الاحتياطية بنك المغرب سعر صرف الدرهم سوق الصرف

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‫تعليقات الزوار

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  • خالد مهاحر مغربي.
    الأحد 7 مارس 2021 - 15:49

    الدرهم يرتفع أمام العملات العالمية حتى يعتقد الشخص أن سبب إرتفاعه ناتج عن المغرب من الدول المصنعة للسيارات والأسلحة والهواتف… وصادراته تفوق وارداته .
    إفهم تتسطى وتحمق القيمة الحقيقية للدرهم مقابل مثلا الأورو 14 درهم وليس 10.30 .

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