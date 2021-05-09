صرف الدرهم يرتفع أمام اليورو 0,5 في المائة

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم سجل ارتفاعا بنسبة 0,5 بالمئة أمام اليورو، وظل شبه مستقر أمام الدولار، خلال الفترة الممتدة من 29 أبريل إلى 5 ماي الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وسجل المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية بلغت في 30 أبريل المنصرم 304 مليارات درهم، حيث ظلت شبه مستقرة من أسبوع إلى آخر، وارتفعت بنسبة 6,1 في المائة على أساس سنوي.