صرف الدرهم يرتفع بالأورو ويتراجع أمام الدولار

ارتفع سعر صرف الدرهم أمام الأورو بنسبة 0,41 في المائة، وانخفض بنسبة 1,17 في المائة أمام الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 4 و10 مارس الجاري.

ووفق مذكرة بنك المغرب حول المؤشرات الأسبوعية فإنه لم يتم، خلال الفترة نفسها، إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

وقال المصدر، أيضا إن الأصول الاحتياطية الرسمية بقيت، يوم 05 مارس الجاري، مستقرة في حدود 307,9 مليارات درهم، بانخفاض قدره 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ23,5 في المائة على أساس سنوي.