صرف الدرهم يرتفع بالأورو ويتراجع أمام الدولار

ارتفع سعر صرف الدرهم أمام الأورو بنسبة 0,41 في المائة، وانخفض بنسبة 1,17 في المائة أمام الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 4 و10 مارس الجاري.
ووفق مذكرة بنك المغرب حول المؤشرات الأسبوعية فإنه لم يتم، خلال الفترة نفسها، إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.
وقال المصدر، أيضا إن الأصول الاحتياطية الرسمية بقيت، يوم 05 مارس الجاري، مستقرة في حدود 307,9 مليارات درهم، بانخفاض قدره 0,2 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ23,5 في المائة على أساس سنوي.
لماذا يرتفع الدرهم امام اليورو؟ ما هي الاسباب الموضوعية ام يتعلق الامر فقط بتخريب و استنزاف للاقتصاد المغربي و لموارد البلد؟ فلا سبب موضوعي يفسر ارتفاع الدرهم امام اليورو؟ هل انتاج مطشية و خيزو و بطاطيس مثلا يجعل الطلب على اليورو مرتفع؟ هذا الارتفاع مصطنع هدفه استنزاف موارد البلد لصالح اوليغرشية مرتبطة بمصالح خارجية لا اقل و لا اكثر و الفاهم يفهم…
لن اشتري عقار في المغرب و لن احول اموالي الى المغرب، ساشتري العقار هنا بألمانيا لابنائي في المستقبل، مذا ساستفيد اذا اشتريته في المغرب. لا يعقل ان يكون الصرف ب 10,40. سرقت الجالية