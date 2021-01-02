صرف الدرهم يرتفع بالدولار ويستقر مقابل اليورو

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام اليورو، وتحسن بنسبة 0,8 في المائة أمام الدولار في الفترة الممتدة ما بين 24 و30 دجنبر 2020.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.