صرف الدرهم يرتفع بالدولار ويستقر مقابل اليورو

صرف الدرهم يرتفع بالدولار ويستقر مقابل اليورو
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السبت 2 يناير 2021 - 15:22

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام اليورو، وتحسن بنسبة 0,8 في المائة أمام الدولار في الفترة الممتدة ما بين 24 و30 دجنبر 2020.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

البنك المركزي الدولار اليورو صرف الدرهم

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‫تعليقات الزوار

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  • مرشد سياحي
    السبت 2 يناير 2021 - 15:40

    كم اشتقت اليك ايها الأخضر اللعين انت واخوتك الاورو والاسترليني .متى يستبدؤون التطعيم حتى يرفع هذا الوباء اللعين وتفتح الحدود وتبدا أفواج السياح في القدوم .غير اخطاونا التوريست اثلفنا صافي .شي ناس كنصوني ليهم مكيجوبونيش انا اللي كانت داري ما تخوى لا ليل لا انهار ابلعراضات .قاليك احنا مسلمين او هما كفار.

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  • ابو مروان
    السبت 2 يناير 2021 - 16:25

    الى المعلق رقم ١ كنتم تفتخرون وتحسبون انفسكم اعلى من الاخرين وكنتم تفضلون كما قلت ازرق العينين واشقر الشعر على اهل البلد الان اتبعوهم الى حيث ذهبوا

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