صرف الدرهم يزيد بالأورو ويتراجع أمام الدولار‎

أورد بنك المغرب أن قيمة الدرهم ارتفعت بـ0.56 في المائة مقابل الأورو، وانخفضت بـ0.28 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة ما بين 28 يناير الماضي و3 فبراير الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

كما أشار المصدر نفسه إلى أنه يوم 29 يناير 2021 بلغت الأصول الاحتياطية 313.9 مليارات درهم، بزيادة 1.4 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع بنسبة 25.1 في المائة على أساس سنوي.