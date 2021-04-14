صرف منح دراسية لمتدربي "التكوين المهني"

صرف منح دراسية لمتدربي "التكوين المهني"
صورة: أرشيف
الأربعاء 14 أبريل 2021 - 21:49

قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي-قطاع التكوين المهني، إنها تنهي إلى علم كافة المتدربات والمتدربين الممنوحين، المسجلين بمؤسسات التكوين المهني (مستويي التقني المتخصص والتقني)، برسم الموسم التكويني 2020/2021، أنه سيتم صرف الشطرين الأول والثاني من المنح الدراسية ابتداء من يوم الخميس 15 أبريل الجاري.

وأهابت الوزارة، في بلاغ لها، بالمتدربين الممنوحين الجدد المسجلين بالسنة الأولى، الذين لم يسلموا بعد بيان التعريف البنكي (RIB) لمؤسساتهم، الإدلاء به في أقرب أجل للمصالح المختصة، حتى يتسنى لها صرف منحهم.

وللمزيد من المعلومات، وجهت الوزارة المتدربات والمتدربين الممنوحين إلى الاتصال بإدارة المؤسسة التي يتابعون دراستهم بها.

مؤسسات التكوين المهني متدربون منحة دراسية وزارة التربية الوطنية

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