صورة فوق عربة قطار تودي بحياة شاب مغربي

صورة فوق عربة قطار تودي بحياة شاب مغربي
صور: أرشيف
الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 23:23

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، الثلاثاء، بسبب صعقة كهربائية، حين كان يحاول التقاط صورة له من فوق عربة قطار بالقرب من محطة القطار في اليوسفية بإقليم أسفي.

ولقي الشاب، البالغ من العمر 23 سنة، مصرعه وهو في الطريق إلى مستعجلات مستشفى لالة حسناء باليوسفية، ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق في الحادث.

وبناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.

أسفي القطار اليوسفية صعقة كهربائية

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‫تعليقات الزوار

4
  • امال
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 23:43

    إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل لذويه الصبر والسلوان

    17
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  • بوعزة
    الثلاثاء 29 دجنبر 2020 - 23:59

    انا لله وانا اليه راجعون.
    رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم دويه الصبر والسلوان .
    اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه

    10
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  • سلفي الموت
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 00:05

    لاحول ولاقوة الا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحموا ويغفر له . ويصبر عائلتو.

    0
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  • احذروا...
    الأربعاء 30 دجنبر 2020 - 00:21

    إنا لله وإليه راجعون. رحمه الله وصبر أهله وذويه.
    شعرة واحدة من الإنسان اذا لمست خيط التيار الكهربائي للسكة الحديدية أو اي تيار عالي تسبب الصعقة الكهربئية وتصل قوة التيار الكهربائي للسكة الحديدية إلى حوالي 3000 فولت…

    2
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