صورة فوق عربة قطار تودي بحياة شاب مغربي

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، الثلاثاء، بسبب صعقة كهربائية، حين كان يحاول التقاط صورة له من فوق عربة قطار بالقرب من محطة القطار في اليوسفية بإقليم أسفي.

ولقي الشاب، البالغ من العمر 23 سنة، مصرعه وهو في الطريق إلى مستعجلات مستشفى لالة حسناء باليوسفية، ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق في الحادث.

وبناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية، نقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.