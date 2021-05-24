صعقة كهربائية تنهي حياة شاب في ضواحي وزان

لقي شاب في عقده الثالث مصرعه نتيجة صعقة كهربائية، يوم الأحد بدوار اظهيوار زياد في جماعة قلعة بوقرة، إقليم وزان، وفق ما أوردته مصادر محلية متطابقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب فارق الحياة نتيجة صعقة كهربائية عالية التوتر، في انتظار نتائج البحث والتشريح الذي أمرت به النيابة العامة المختصة لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بالوفاة وسببها الحقيقي، وكشف ما إذا كان الأمر يتعلق بحادث عرضي أم بعملية انتحار.

وانتقل إلى مكان الحادث ممثل عن السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي لمعاينة جثة الهالك وتجميع كافة المعطيات بغية تحديد سبب الوفاة واستثمار النتائج في مجريات البحث القضائي المفتوح في الواقعة تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بالإضافة إلى ممثل عن المكتب الوطني للكهرباء.