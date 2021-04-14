صعوبات تنتظر الوداد قبل مواجهة مولودية وجدة

علمت “هسبورت” من مصادر عليمة أن الثنائي بديع أووك وأيوب الكعبي سيواصلان الغياب عن تشكيلة فريقهما الوداد الرياضي لفترة إضافية، بسبب تبعات الإصابة التي كانا قد تعرضا لها في وقت سابق.

وأشارت مصادر “هسبورت” إلى وجود صعوبات كبيرة في تأهيل أووك والكعبي قبل موعد مواجهة مولودية وجدة، الخميس المقبل، مؤكدة حاجتهما إلى متابعة خاصة لضمان تعافيهما بشكل كامل قبل العودة إلى الميادين.

وحسب المصادر ذاتها، فالطاقم الطبي للوداد الرياضي، وبتنسيق مع الطاقم التقني بقيادة المدرب فوزي البنزرتي، يكثف مجهوداته لتأهيل مهاجم الفريق التانزاني سايمون مسوفا، على أمل مشاركته أمام المولودية الوجدية يوم الخميس.

وكان أووك قد تعرض لإصابة على مستوى الفخذ في مباراة الوداد أمام كايزر شيفس الجنوب إفريقي، قبل عشرة أيام، فيما أصيب الكعبي على مستوى الركبة في مباراة فريقه أمام سريع واد زم، الأربعاء الماضي.

ويستقبل الوداد الرياضي فريق مولودية وجدة في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، الخميس، انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا، لحساب الجولة 12 من منافسات البطولة “برو”، علما أن الفريق “الأحمر” يتصدر الترتيب برصيد 25 نقطة، فيما يواصل “سندباد الشرق” صحوته بثلاثة انتصارات متتالية، ويحتل المركز الخامس برصيد 16 نقطة.