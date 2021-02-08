صعوبة نيل الوثائق الثبوتية تُعَرض مغاربة إلى خطر التشرد في إيطاليا

صعوبة نيل الوثائق الثبوتية تُعَرض مغاربة إلى خطر التشرد في إيطاليا
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:00

يعيش عدد من المهاجرين السريين المغاربة ضواحي مدينة بولونيا الإيطالية في أوضاع مزرية، لعدم توفرهم على الوثائق الثبوتية التي تمكنهم من تقديم طلبات الاستفادة من تسوية وضعيتهم القانونية.

ويعود سبب عدم تمكن المهاجرين السريين المغاربة الذين يعيشون في مدينة أنكونا من الحصول على وثائق ثبوتية إلى بُعد القنصلية العامة المغربية الموجودة في مدينة بولونيا، التي تبعد عن المدينة سالفة الذكر بأزيد من 300 كيلومتر.

وأفادت بشرى العميري، فاعلة جمعوية مغربية مقيمة في مدينة أنكونا، بأن وضعية المهاجرين السريين المغاربة، ومنهم مَن يوجد في السجن، تزداد تعقيدا بسبب غياب إمكانية أخذ مواعيد لوضع ملفات حصولهم على الأوراق الثبوتية بالقنصلية العامة المغربية ببولونيا.

وأضافت الفاعلة الجمعوية نفسها في تصريح لهسبريس: “أحاول التواصل مع القنصلية لكن لا مجيب، ولا يمكني أن أسافر 300 كيلومتر ذهابا ومثيلتها إيابا إلى بولونيا من أجل أخذ موعد لوضع ملفات المهاجرين الراغبين في الحصول على وثائق ثبوتية”، مشيرة إلى أن هؤلاء ينقسمون إلى فئتين، فئة تواجه التشرد في الشوارع وأخرى موجودة في السجن.

وحاولت هسبريس الاتصال بالقنصلية العامة المغربية في مدينة بولونيا، صباح الإثنين، من خلال الرقم الخاص بكتابة القنصل العام، لكن دون رد، قبل أن يتعذّر الاتصال بالقنصلية بعد منتصف النهار، رغم أن أوقات عملها تمتد من الساعة التاسعة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال، حسب الإرشادات المبثوثة عبر رقمها الهاتفي.

وقالت بشرى العميري إن وسائل الإعلام الإيطالية بدأت تتحدث عن موضوع المهاجرين السريين الذين يجدون صعوبة في الحصول على وثائق إثبات الهوية، وزادت: “ونحن نحاول أن نجد حلا لهذا المشكل حتى لا تُخدش سمعة بلدنا هنا في إيطاليا”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن المهاجرين السريين المغاربة بإمكانهم أن يشتغلوا لمدة معينة في إطار حق اللجوء الإنساني، ولكن عدم توفرهم على الوثائق الثبوتية يجعل استفادتهم من هذا الحق مستحيلا، ما يدفع السلطات الإيطالية إلى وضعهم في السجون بسبب امتلاء المراكز المخصصة للإيواء المهاجرين.

وتضيف الجمعوية نفسها أن بعض المهاجرين السريين لا يتوفرون حتى على بطاقة التعريف الوطنية، وعندما يلجؤون إلى القنصلية يتم إرسال طلباتهم إلى المغرب، حيث تظل تنتظر المصادقة عليها لشهور طويلة، وهو ما يؤزم وضعيتهم أكثر، مردفة: “نخشى أن يصبحوا مدمني مخدرات أو يتم استغلالهم في الاتجار بها”.

وناشدت العميري المسؤولين المغاربة أن يلتفتوا إلى وضعية المهاجرين السريين المغاربة في مدينة أنكونا، قائلة: “هؤلاء المهاجرون يوجدون في مأزق بمعنى الكلمة، وخاص القنصلية توقف بجنبهم، على الأقل يفتحوا لينا البيبان ويستمعوا لينا”، مقترحة إعمال قنصلية متنقلة للاقتراب من المهاجرين المعنيين.

من جهة ثانية، قالت المتحدثة، وهي أيضا عضو الصليب الأخضر، إن بُعد القنصلية المغربية يصعّب أيضا الأعمال التطوعية التي يقوم بها المهاجرون المغاربة في مدينة أنكونا، موضحة أنها تسعى إلى إرسال سيارتي إسعاف إلى المغرب منذ مدة، ولكنها تحتاج إلى ترخيص من القنصلية، ومعتبرة أن مثل هذه الوثائق يجب أن يعاد النظر في طريقة تسليمها تسهيلا لمثل هذه الأعمال التطوعية.

التشرد السّجن القنصلية المهاجرين السريين الوثائق الثبوتية ضواحي مدينة بولونيا الإيطالية

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‫تعليقات الزوار

13
  • Slm
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:08

    اولا غير 216 كلم ماشي 300,,,واش ايطاليا فيها جمعيات تدافع على المغاربة,,,كذب في كدب،،،حتى المسافة كدبات فيها

    -22
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  • Moorish
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:09

    A homeless in Italy still better than a an employee in Morocco

    -16
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  • مهاجر راض على خدمات القنصلية
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:17

    القنصليات لا ترد على المكالمات الهاتفية بسبب تلقيها عشرات المكالمات كل يوم كلها سب وقدف في حق ملك البلاد وفي حق الموظفين الذين يعملون فيها، وهذا من قبل السرذمة الفاشلة في حياتها التي لا تملك حنى تذكرة العودة الى المغرب مند رغم قضائهم سنوات فشل في المهجر، والذين يسمون انفسهم ب”الجمهوريبن” ومعهم حلفئهم المرتزقة الانفصاليبن،
    ومن يريد التواصل مع القنصليات فعليه بمواقعها على الانترنات حيث بمكن ملأ طلبات تجديد اوراق هوية وترتيب مواعد لقضاء المآرب الادارية
    هذا بدون مزايدات ولا شعبوية

    مهاجر مند عشرين سنة وراضي على خدمات القنصلية التي استعملها

    -13
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  • rme1974
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:18

    et voilà le résultat des politiques successives des dirigeants marocains. des enfants et des hommes perdus à jamais dans ce bas monde

    3
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  • حراك من إيطاليا
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:22

    خلاصة القول الله يلعن اليوم اللي تزادينا في هاذيك البلاد..

    -15
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  • From Paris
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:23

    هذا هو حال جل القنصليات المغربية عبر العالم ،لا أحد يجيب في الهاتف .الحمد لله أتوفر على جنسيتين اوروبيتين .

    7
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  • ismail
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:26

    الاتصال بالقنصلية عبر الهاتف شبه مستحيل ،Ancona Bologna 216 km هذه الحقيقة

    2
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  • ميلود لوسور
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:28

    اظن اني اعرف جيدا الصعوبات التي يجدها المهاجر السري هنا في ايطاليا وهي صعوبات مرعبة وقد تكون مدمرة الى هنا فالامر اصبح عادي لكن الغير عادي هو خروج البعض ممن يطلقون عن انفسهم الفاعل الجمعوى او جمعية المسجد الفولاني وما يشبه هذه الاسماء هؤلاء اكثر تدميرا للمهاجر المحتاج للمساعدة لانهم يستغلونه دون تقديم اية مساعدة او بالاحرى هم المستفدون منه اما المهاجر الذي تسير اموره جيدا فهو يلجأ مباشرة الى محامي

    5
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  • Amsterdam West
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:31

    المغرب أحسن بــلد في العــالم
    المغرب أحسن من فرنســـا حسب رئيس الوزراء المغربي العثمــاني.
    المغاربة مشردون حتى في الدول الأوروبية ,شعب رخـــيص والله.
    .قرأوا الفــاتحة على الشعب المغربي ,وقبل شهر توفي مغربين في إسبانـــيا بسبب البـــرد القارس

    4
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  • الصبر نفذ
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:35

    المغاربة متشردون في العالم وحتى في بلدهم نصف المغاربة خارج المغرب يعيشون ظروفا قاصية والسبب في ذلك النهب في الداخل فبلد كالمغرب له في باطن الارض وخارجها ما تعيش به قارة إفريقيا كاملة لكن مع الاسف الضمير منعدم فكلما حلت حكومة جديدة إلا وفسدت أكثر من سابقتها
    الحل الوحيد لدى المغاربة هو مقاطعة الانتخابات وحتى مقاطعة الدائرات ومقاطعة كل ما يأتي من الحكومة
    فالمواطن يتحمل مسؤولية ما يجري له ببيع صوته ب 200 درهم ومن بعدها يبقى يشتكي ويبكي على ليلاه

    5
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  • Benaissa
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:36

    ادا خكومتنا ووزرائنا وسفراءنا يمثلون علينا بمعنى السينما فلم هندي ادا انثم كصحافة لاترد عليكم مادا سيفعل المواطن البسيط هدا هم الاسباب الدي يترك الشباب استغلاله في أي مصيبة الحكومة ولاوزير ولاسفير العكر على الخنونة كان على جريدتكم الاتصال بالبرلمان ومناقشة هدا الوضع والقط ماتهربش مندار العرس لو شيء فبلادهم لايغادر احد وقبح الله الفقر وهي اصلا الأخت تتكلم على سمعة البلد هي بقات فيها سمعة البلاد عندنا ادخل امبارك بحمارك ها اللي تيسب فالفديويات ها اللي شاد جنسي واللي تيشطحو فالكبريات الله يأخد الحق

    3
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  • النار والاختيار
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:39

    المهاجرون السريون اختاروا هذا الطريق بمحض إرادتهم وهم السبب في الحالة التي يتواجدون عليها من التشرد والهشاشة.. فبمجرد وصولهم إلى إيطاليا يقومون بحرق وإتلاف أوراقهم الثبوتية حتى لا تتمكن الشرطة الايطالية من تحديد هوياتهم وإرجاعهم إلى بلادهم. وعندما يتقدمون إلى مصالح القنصلية وهم لا يتوفرون على أية وثيقة يقومون بإهانة الموظفين والإساءة إليهم وإحداث الفوضى والسب والشتم والمس بالمقدسات. أما ما يسمى بالفاعلين الجمعويين فأغلبهم لا يتدخل لوجه الله بل بالمقابل وأكثرهم تحولوا إلى سماسرة ووسطاء مقابل مبالغ مالية كبيرة.

    4
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  • حتى في النغرب
    الإثنين 8 فبراير 2021 - 17:46

    الوثاءق الثبوتية حنا هنا في المغرب وكنلقاو مشكل
    نصرة المواعيد والمصاريف

    0
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