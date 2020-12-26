صفة نائب برلماني لا تكفي لركوب القطار

تتكرر يوميا مشاهد الاصطدام بين المواطنين وبين المكلفين بمراقبة رخص التنقل داخل محطة القطار “الرباط ـ المدينة”؛ لكن المشهد الذي جرى قبل أيام كان أقوى تلك المشاهد وأكثرها إثارة، فبعد نشوب خصام مع امرأة أقامت جلبة كبيرة من الصراخ داخل المحطة سالفة الذكر، نشب صراع آخر مع نائب برلماني رفض التعريف بهويته خلال ولوج هذه المحطة.

البرلماني المعني رفض تقديم بطاقة هويته، واكتفى بإشهار شفوي لصفته كبرلماني، وحاول جلب متضامنين معه من داخل البرلمان؛ غير أن تدخلا صارما من السلطات المحلية حال دون السماح للبرلماني المذكور بالسفر، بسبب غياب بطاقة الهوية.

يُذكر أن محطة القطار “الرباط ـ المدينة” تشهد، بين الفينة والأخرى، مناوشات كبيرة بين المسافرين والفرق المتدخلة في عملية مراقبة تراخيص التنقل الذي جرى تشديد إجراءاته بسبب تداعيات فيروس “كورونا.”