صلاة جمعة حاشدة في رحاب المسجد الأقصى

وصل آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى في أول جمعة من شهر رمضان لأداء صلاة الظهر للمرة الأولى منذ انتشار جائحة كوفيد في 2020.
وتوافد المصلون على المسجد الأقصى من معظم بواباته، في حين نشرت الشرطة الإسرائيلية قوات كبيرة منذ ساعات الصباح الباكر في منطقة القدس الشرقية، وأزقة البلدة القديمة، حيث أغلقت محاور الطرق.
وقالت الشرطة في بيان إنها اتخذت هذه الإجراءات “بهدف السماح بحرية ممارسة الطقوس الدينية لعشرات آلاف المسلمين الذين وصلوا لأداء الصلاة، وبهدف الحفاظ على النظام العام وتنظيم حركة المرور”.
وفرضت إسرائيل العام الماضي إجراءات تقييد صارمة تزامنت مع بدء شهر رمضان، ومنعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، مع منع التجمعات لاحتواء الوباء.
ويأتي السماح بالصلاة في الأقصى بعد حملة تطعيم واسعة شملت أكثر من نصف سكان إسرائيل، بمن فيهم سكان القدس الشرقية الفلسطينيون. وتحتل إسرائيل الشطر الشرقي من المدينة منذ 1967، وهي تعتبر القدس بشقيها عاصمة لها، وهو ما لا يعترف به القانون الدولي.
وتوقع الشيخ عزام الخطيب، مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن يصل عدد المصلين اليوم في المسجد الأقصى إلى “مائة ألف من مدينة القدس ومحيطها ومن الضفة الغربية المحتلة ومن الفلسطينيين العرب في إسرائيل”، وقال إن مصلين سيصلون عصرًا ويبقون للمشاركة في صلاة التراويح.
وزاد الخطيب: “هذه أول مرة سنصل إلى هذه الأعداد في أول جمعة من شهر رمضان المبارك منذ انتشار فيروس كورونا. في رمضان الماضي لم يسمحوا لأحد بدخول الأقصى ما عداي”.
السلام عليكم جمعة مباركة على المسلمين اجمعين يارب العالمين اللهم إنا نسألك العفو العافية في الدنيا والآخرة اللهم تقبل منا ومنهم صالح الأعمال اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنه عرشك ومداد كلماتك سبحان الله وبحمده سبحان العظيم والسلام عليكم.
سينزل المعلقون بالتعليقات على الصلاة الجماعية مثل صلاة التراويح لارد عليهم واقول هؤلاء المقدسيون من مواضبون على ملء المسجد الأقصى رغم الظروف القاسية برمضان او بغيره بينا نحن خلقنا موجة من الافتاءات الفارغة حول صلاة التراويح ولكن لا نفتي ولا نتحدث عن شبه فراغها في الأيام الأخرى من غير رمضان احيانا تجد صفا واحدا غير مكتمل عند الرجال وثلاث او اربع نساء مرحبا بكما في مسجد النساء فالاجر في كل ايام السنة وليس في رمضان فقط فمن اكثر الافتاء يراجع نفسه ويغير سلوكه ليصلي في المسجد في كل ايام السنة بحثا عن الأجر الحقيقي وليس النفاق الرمصاني