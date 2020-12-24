"صلاح الدين العثماني" في دار المخزن

صلاح الدين الأيوبي هو الذي حرر فلسطين، تاريخيا، وسعد الدين العثماني هو الذي وقع أكبر اتفاق للتعاون بين أمريكا وإسرائيل والمغرب بصفته رئيس حكومة، لكن الظروف شاءت أن يكون هناك خطأ في الترجمة أثناء تقديم مراسيم التوقيع، فعاد اسم صلاح الدين ليذكر، حيث لم يكن متوقعا ذكره، والواقع أن اسم “صلاح الدين الأيوبي” ليس صحيحا بالمناسبة، وما هو إلا لقب مختصر..
داخل أسوار “تواركة” بدا العثماني مرتبكا، مثل ارتباك المترجم، وبدا وكأنه يوقع على قرار نهايته السياسية عندما وقع عن الجانب المغربي إلى جانب مئير بن شبات باسم إسرائيل، وجاريد كوشنير باسم الرئيس الأمريكي؛ وقد بدا واضحا أنه توقع بشكل استباقي “الإرهاب” الذي سيتعرض له عقب خروجه من القصر، داخل تنظيمه، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظل شعار رفض التطبيع طيلة سنوات أحد الأصول التجارية السياسية لحزب العدالة والتنمية، وحركته الدعوية التوحيد والإصلاح..
من حيث الشكل، تدخل عبد الإله بنكيران لينقذ الحزب، ولكن من حيث العمق لم يزد الطين إلا بلة، وهو يقول في خروج إعلامي بالمناسبة إن حزبه حزب مؤسسات، بمعنى أن معاتبة العثماني يجب أن تكون داخل المؤسسات؛ وهو ما يعني عمليا محاصرته كأمين عام، أو التحضير لإسقاطه، بعد محطة المجلس الوطني التي تم إعلانها لاحتواء الأزمة الداخلية المزعومة.
الذين يعرفون الحزب من الداخل يعرفون جيدا طرق التنفيس، ويعرفون مسبقا أن المحطة المقبلة للمجلس الوطني، وإن كانت تأتي في سياق المطالبة بمؤتمر استثنائي، فلن تكون إلا تكريسا لشرعية العثماني، وفرصة للدعاية لمصلحة الدولة مقابل مصلحة الحزب، وهذا غير صحيح، فالعثماني نفسه لم يكن ليصبح أمينا عاما لولا اختياره من طرف “دار المخزن” ليكون رئيسا للحكومة.
فاقد الشيء لا يعطيه، وحزب العدالة والتنمية فقد ريشه كاملا في الحكومة، وليس من مصلحته العودة للمعارضة، وسيجد كل المبررات ليوقع مرة أخرى إلى جانب إسرائيل، والنموذج في ذلك غير بعيد، من حزب العدالة والتنمية التركي، إذ تنتقد تركيا تطبيع دول خليجية مع إسرائيل، والسفارة الإسرائيلية موجودة داخل تركيا، و”الفاهم يفهم”..
أما المغرب فلم يوقع صفقة القرن، وأصر على عدم تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني، والعملية برمتها مقتصرة على إعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي، وهو مستوى أدنى من سفارة.. لكن بعض المنتسبين إلى حزب العدالة والتنمية لا يقبلون ذلك، بمن فيهم من يوجد داخل مواقع المسؤولية.
لكن التنظيم لا يمكن أن يختار بأي حال من الأحوال التخلي عن الحكومة.. هل يمكن أن نتصور مثلا خروج العدالة والتنمية إلى المعارضة نتيجة توقيع العثماني مع إسرائيل؟ هل يمكن أن نتصور أن بإمكان وزراء العدالة والتنمية التخلي عن امتيازاتهم الوزارية؟..
الجواب: قطعا، لا.. وقد كانت هناك فرصة لخروج العدالة والتنمية إبان “البلوكاج” الحكومي، ولكنه اختار الحفاظ على مناصبه الوزارية، ومناصب وزرائه، وأغلبهم اليوم باتوا يقطنون الفيلات، ومصلحة الوطن في نظرهم تعني بقاءهم في الحكومة بأي ثمن.. لكن هل ذلك في مصلحة الشعب؟.
إنها ليست اتفاقية تعاون إنها اتفاقية تطبيع بين البلدين برعاية أمريكية والدور الأمريكي في العقد لايتعدى دور الشاهد على الاتفاق. وإذا فكر المغرب مستقبلا في لعب أي دور مضاد لإسرائيل في حالة ما إذا قامت إسرائيل بهدم الأقصى والصخرة أو بدأت بتوسيع حدودها الجغرافية على حساب الدول المجاورة فسيدفع الثمن غاليا وبالقانون الدولي كما ستدفعه جميع الدول الموقعة على اتفاقية التطبيع.
خلاصة القول التاريخ يكتبه المنتصرون.
بل بالعكس. أن تكون إنسانا يؤمن بالقضايا العادلة ليس بالضرورة ان تكون اسلاميا او راديكاليا او يمينيا. فجلوس حزب اسلامي مغربي بجانب وفد يهودي اسرائلي هو عين الحكمة و التبصر. و الا ماذا نقول عن تركيا او ماليزيا او اندونيسيا. كفانا من 70 سنة من وهم الأخوة و وحدة المصير العربي و إقصاء الاخر الذي لديه علاقات مع 200 دولة و اكثر
البيع والشراء في الحانوت اسي سعد أفضل لك من البيع والشراء في مصير الأمة .إسرائيل إذا كانت فعلا تريد السلام فعليها تطبيق قرارات مجلس الأمن وبعدها يتم التطبيع المحترم معها لا التطبيع المهين والخداع.
انا شخصيا اصبحت احترم السيد العثماني لانه فظل مصلحة الوطن على مصلحة الحسابات السياسية الضيقة .
تحليلك يا ابن عيشة غير منطقي،من منا يرفض الوزارة غو مكانة عالية في المجتمع،لا اظن وما اجتهادك في تعرية وسلخ العدالة والتنمية الا استعلاء واجتهاظ للحصول على سبق،
ماهكذا تورد الابل وما ينبغي ان تستعمل اساليب في الكلام اقصى ما نقول عنه انه قدحي.
ليست الفلل او الشقق او حتى القصور من تصنع الرجالات ،فجلنا كاساتذة عاديين بل في التعليم الابتائي لنا فلل او شقق او منازل مستقلة،هذا ليس امتياز او تفرد بالمكانة صوصا مع اسلوب القروض المغري.
اقول لك هذا لانه اي مولطن عادي يمكن الان ان يمتلك سيارة وفيلا ومنزل اخر اصبحنا نسميه منزل او شقة العطلة يعني هذا ليس تفضلا.
فلما لا يمتلك وزراء لهم مل التسهيلات ولهم قبل هذا مؤهلات علمية ومهنية دكتوراه مهن محاماة وطبيب ووووفللا ودور.
ام اردت ان تملا ورقة ليقراها القراء وكفى.
سبدي الكاتب ،النقاش جميل،والتفكُر اجمل ولكن الصواب فن وحكمة وهبة يعطيها ربنا للعقلاء.
ملاحظة:لست متحزبة.
قراءة عمياء للأحداث يحاول صاحبها أن يجعل من رئيس الحكومة دعامة أساسية عليها تحمل ثقل البناء ، والحال أن توقيع الإتفاق الثلاثي المغربي الأمريكي الإسرائيلي لم يتأتى إلا بعد دراسة معمقة بدأت نتائجها في الظهور، وأنا على يقين أن من ينتقدنا يتمنى أن يكون مكاننا خاصة عندما يبايع كبار المسؤولين في إسرائيل ملك المغرب وباللهجة المغربية.
من علامات مجتمعات العالم الثالث الإهتمام بالأموى الثانوية والثرثرة وترك المفيد.
مقدم جلسة التوقيع أمام الملك كان مغربيا ونسي اسم وزير بلده فعوض سعد الدين. نطقها صلاح الدين.. وفي تلك اللحظة كان السيد العثماني مشغولا بالتوقيع ولم يبالي . وبلا شك أن ذاك الشخص قدم مراسيم تلك اللحظة وهو مرغم.
كنت اعتبره حزبا يدافع عن الطبقة الكادحة والمستضعيفين لكن للاسف ابان هو الاخر عن طمع مثله مثل باقي الاحزاب الاخرى.من وجهة نظري اطالب بحل جميع الاحزاب وتسليم تسيير الدولة للقصر ،اما السياسيون المغاربة فبطونهم تتحدث عنهم
سعد الدين العثماني قام بما يفرضه عليه القانون،وحتى لا نطيل الحديث عن هذا الموضوع الذي استهلك كثيرا،سعد الدين العثماني أبان عن شجاعته وحرصه على تفضيل مصلخة الوطن على مصلحة حزبه الضيقة..أما عن استقالة وزراء البيجيدي وداكشي..فهذا أمر مستحيل،وإلا الفيلات والامتيازات في مهب الريح…..بمعنى ما كاين لا مبادئ ولا مواقف،المسألة تتعلق بالمناصب …..والملايين.
إلى المعلق الشريف.العثماني ينطبق عليه المثل اللذي يقول مرغم اخاك لا بطل.هل تظن أنه سيرفض أوامر اقوى رجل في البلاد لي هو الملك أو سيسمح في منصبه الوزاري هكذا.طبعا لا.لهذا قلت لك ينطبق عليه المثل اللذي يقول مرغم أخاك لا بطل وأستسمح إن تدخلت في تعليقك لأن كل واحد وجهة نظر.المهم أن الملك وضع المغرب على الطريق الصحيح حيت لن تزعزعه بعد الآن لا رياح ولا أشواك الأعداء وهذا ما يهمنا وكل العز والنصر بملكنا الهمام نصره الله وكل من ساعده في هذه المهمة
تجار الدين ينطبق عليهم
نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا مانرقع
كلهم يتقلبون كتقلب الطقس حفاظا على الامتيازات وعلى ماراكموه من ثرواث وعقار وضيعات لكن على ظهر البؤساء السذج…لا مبادئ ولا شهامة ولاعفة عندهم مثله مثل ما سبقه ..استعملوا الدين والشعائر مطية للوصول إلى ذلك..فكان لهم ذلك وتركوا الجماهير العريضة تعيش في الخوف من ماهو آت وفي العبث والتدمر
هذا الحزب لن يرجع إلى الوراء .. وكل المراجعات إن تمت لن تكون بعيدة عن تقديم التبريرات وصوغ القراءات تحت ضغط الواقع من أجل الاستمرار في الحكم بصرف النظر عن مرجعيته وثوابته كل تلك متغيرات فقط الثابت الوحيد لدى قيادة العدالة والتنمية اليوم وغدا هو الحفاظ على الامتيازات المرتبطة أساسا بالسلطة والحكم بأي ثمن .
كل هذا الهرج والمرج القصد منه ضرب الإسلام، إن نهج هذه الطرق بهدف الحط من قيمة الإسلام لا يؤتي أكله، فقط يتم تشويه سمعة الأشخاص، لأن الأشخاص يموتون، والاسلام لا يموت.