"صمت رئيس الحكومة" أمام الفيضانات يؤجج انتقادات نشطاء مغاربة

تساؤلات كثيرة ضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب “صمت” رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بشأن فيضانات الدار البيضاء، حيث بعد مرور قرابة أسبوع على المطبات المناخية التي شهدتها العاصمة الاقتصادية وأدت إلى وقوع أحداث مأساوية، من انهيارات وخسائر في الأرواح والبنى التحتية، مازال العثماني غائبا عن المشهد العام.
وتشهد مدينة الدار البيضاء تساقطات مطرية غزيرة تسببت في حدوث فيضانات وسيول جارفة، أغرقت المدينة في الأوحال وخلفت خسائر في البنية التحتية وتسببت في تعطل حركة السير لساعات، بينما أعلنت السلطات تعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية من أجل الحد من تأثيرها.
وتساءلت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام عن فائدة الدراسات الأولية التي أنجزت لمحاربة الفيضانات وحماية جماعة الدار البيضاء، موردة أن الأخيرة لجأت إلى قرض تفوق قيمته مليارات الدراهم لأجل إعادة تأهيل المدينة، محملة المسؤولية الكاملة إلى “كل من جماعة الدار البيضاء وشركات التدبير المفوض عن التقصير في حق الشأن العام للمدينة”.
وليد زهري كتب في إجابته عن المسؤول عن فيضانات الدار البيضاء: “لا أحد يمكن أن يحدد المسؤوليات بشكل دقيق لأن ميدان التعمير في المغرب يعرف تداخل اختصاصات كبيرة بين مجلس المدينة ومجالس المقاطعات والوكالات الحضرية ووكالات الأحواض المائية ومجالس الجهات والوزارات وغيرها. ولا تشكل المجالس المنتخبة سوى جزء من المشهد، لكنها تتلقى أكبر حصة من اللوم”.
من جانبه، تساءل المحلل والجامعي المغربي محمد حفيظ قائلا: “لا أعرف لماذا لا يزال رئيس الحكومة يلزم الصمت أمام هول ما جرى ويجري بمدينة الدار البيضاء منذ خمسة أيام؟”، وتابع: “لم نسمع له خبرا، ولم نر له أثرا، كأن الدار البيضاء عاصمة اقتصادية لدولة أخرى غير المغرب، وكأن ساكنتها محسوبة على بلاد أخرى غير المغرب”.
ومضى الباحث في القانون العام متسائلا: “ما الفائدة من وجود رئيس حكومة إذا لم يكن يتفاعل مع أحداث ووقائع من هذا الحجم، في الزمن الحي وبالقرار المناسب؟”، مذكّرا بأن رئيس الحكومة هو سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
واعتبر المحلل ذاته أن “حزب العدالة والتنمية يشارك في تسيير مدينة الدار البيضاء منذ 17 سنة، ويرأس مجلسها (مجلس المدينة) منذ ست سنوات، ويرأس 16 مقاطعة من مقاطعاتها، وله أكبر عدد من نوابها البرلمانيين يفوق ثلثي العدد المخصص لها”، موردا أن “الحزب هو الذي يقود الحكومة، منذ عشر سنوات، في شخص أمينه العام ويتوفر على أكبر عدد من مقاعدها الوزارية”.
وشدّد الجامعي ذاته على أنه “لم يسبق لحزب من الأحزاب أن توفرت له ولأعضائه مثل هذه المناصب في مجلس المدينة ومقاطعاتها ودوائرها البرلمانية وفي الحكومة ومقاعدها الوزارية”، مضيفا: “إذا كانت فيضانات الدار البيضاء قد فضحت هشاشة البنيات التحتية وضعف التسيير وفساد التدبير وفظاعة التبذير، فإنها كشفت أيضا أن دولة المغرب بدون رئيس حكومة”.
ان من أسباب تعطيل التنمية في المغرب هي المنتخبون
هل المنتقدين يقومون بواجبهم نحو وطنهم أم انهم يدعون عن حق وهم على خطاء ؟؟؟
لم أعد أكثرت لرئيس الحكومة و لا الحكومة نفسها ، فقد إعتدنا على صمتهم مند زمن بعيد ليس لهم أي دور في حياتي كمواطن بل على العكس كل ماهو ضد مصلحة المواطن من زيادة في ضرائب ، تقليل مناصب الشغل فرض عقوبات قانونية جديدة، وكبح حرية التعبير تكون الحكومة ورىيسها سباقة للمصادقة عليها . ليس هناك اي دور إيجابي في حياة المواطن
واش لي مسؤول على شي فضيحة ولا كارثة اقد ادوي….ورئيس الحكومة اخاف ازلق عاوتاني فكلامو وفضل السكات…مجلس المدينة+ليديك+….مسؤولين على الفضيحة كاملين
خلاصة القول، هذا الحزب نجح نجاح ..نجح نجاح.. نجح نجات… بشهادة العالم…..يا للأسف
اش يقول الميت قدام غسالو . انها مسؤولية العمال و مجلس الجهة و ليديك و المجالس البلدية ووووو
Why Morrocan Always waiting and seeking help from others. we should change this way of thinking and try to change our life condition by ourself and wait nobody to take action on our behalf . You can do it !
Le chef du gouvernement et ses ministres compétents se paient les têtes des marocains. واش الملك فخبارو هادشي ؟
رئيس الحكومة في المغرب سلطاته مقيدة …
فليست لديه الصلاحيات التي تخول له ان يقوم بدوره المنوط به….
خد مثالا على دالك، رئيس الوزراء في البلدان الملكية الديموقراطية اسبانيا، هولندا، بريطانيا…
تلمس نوعا من التدبير والتسيير وتحمل المسؤولية والعواقب لان استمالتة اصوات الناخبين لها علاقة بالنتائج والمردودية..
في المغرب، رئاسة الوزراء لا تعدو ان تكون مكتبا يعلق عليها الفضائح، وتلميع صورة الديموقراطية الهشة…
مشكلة البنى التحتية في الدار البيضاء لن ولن ولن تحل لانها جد جد معقدة.
ومما زاد في تعقيدها تغييرها وتحويل مجراها ومصبها بسبب بناء مسجد الحسن الثاني
من اجل الاصلاح الشامل يجب تدمير المدينة كليا وإعادة بنائها من جديد.
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كما يجب الحد من الهجرة القروية نحو هذه المدينة لان خوتنا لا يعرفون معنى الحضارة وهم معذورون فقد ولدوا وترعرعوا في فضاءات مختلفة تماما عن فضاء المدينة فتراهم يرمون الازبال اينما حلوا وارتحلوا وتجد بعض النساء ايضا ترمي حفاظات الاطفال او الفوطة الصحية في المرحاض ظنا منها ان الماء غادي يدي كولشي. فعلا الماء كايدي كولشي كما وقع مؤخرا ووقع عدة مرات منذ سنوات خلت ولكنكم نسيتم وسيقع ايضا في السنوات المقبلة لانه فان الاوان منذ زمن بعيد ولا سبيل للرجوع الى الوراء
ماذا عساه يقول فالفضيحة أكبر مما يمكن أن يعبر عنه .يرأي .فالمسألة هنا توجب تدخلا فوريا من أجل محاسبة هؤلاء المسؤولين .وتعويض المواطنين الذين تضرروا بشكل فوري خاصة الذين فقدوا مساكنهم وليس لهم مأوى .هذا أقل ما يمكن أن يفعله في هذه الحالة.
فعلا يمكن لرئيس الحكومة ان يتكلم عن الفساد المتوسطي المتجلي في فساد المنظومات التعميرية و التعليمية و الصحية و الادارية ،لكن هل يمكن لرئيس الحكومة ان يتكلم عن الفساد الاكير المتجلى في فساد نظام التوريث السياسي و ما ينتج عنه من فساد خلود الزعامة السياسية و النقابية ،و فساد استدامة المناصب العليا،و فساد الريع السياسي ،و فساد الايديلوجية الديبلوماسية الدينية؟؟و هل يمكن معالجة الفساد المتوسطي قبل معالجة الفساد الاكبر؟؟ و من يا ترى يأخد القدوة السيئة من الاخر؟؟
في عهد هاته الحكومة المحكومة : ما قرينا ما اخدمنا ما صلينا ما عيدنا ما حجينا ما تزوجنا ما سافرنا ما تفججنا ما عزينا ما تحممنا ما تبحرنا ما بعنا ما شرينا…غرقتونا في الفساد والمشاكل والكريدي, الله إستر ويحد الباس حتى شتاء قليلة ذات الديوروالناس وخلات كلشي عساس.
البنايات التي بنتها فرنسا مابين 1920 و 1956 لازالت صامدة وشاهدة على ما أنجزته في بلدنا بإتقان أما مابناه مسيرو بعد “الإستقلال” فغش وغش ورشوة ونهب
ما يثير الانتباه وهذا من حق أي مواطن ان يتسائل هو ان في كارثة بيروت سارع الملك بتقديم مساعدات انسانية للمنكوبين بإرسال عدد هائل من الطائرات محملة بالمعونة والمواد الطبية، ولكن في كارثة الدار البيضاء لم يحدث ذلك بعد، اذا كانت تازة اولا عن غزة
ولهذا لا تكون الدار البيضاء اولا عن بيروت ؟
هذا لا يعني أن المنخبون والفعاليات المدنية خارج عم المسؤولية