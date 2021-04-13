"صندوق التماسك الاجتماعي" يدعم الأيتام والأرامل في المغرب بـ287 مليارا

بلغ الدعم الذي أقرته الدولة المغربية ما مجموعه حوالي مليارين و876 مليون درهم، أي أزيد من 287 مليار سنتيم؛ وذلك في إطار البرامج الممولة من صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
المعطيات، التي كشفتها وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين جوابا عن سؤال لفريق العدالة والتنمية، أوضحت أن البرنامج، الذي شرع فيه بداية سنة 2015، انطلق بإطلاق برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، لمساعدتهن على تحمل أعباء الحياة، خاصة ما يتعلق بتمدرس أطفالهن أو التكفل بأطفالهن في وضعية إعاقة، بعد وفاة المعيل.
وحسب الوزيرة جميلة المصلي، فإن هذا البرنامج استفاد منه، إلى حدود 26 مارس المنصرم، 110 آلاف و869 أرملة، موضحة أنهن يعلن حوالي 193 ألف يتيم ويتيمة بدون دخل قار، مضيفة أنه يتم العمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاءمة تدبير البرنامج مع المنظومة الجديدة للاستهداف المحدثة بموجب القانون رقم 72.18، لا سيما ما يتعلق بها بتفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وبخصوص حصيلة البرنامج منذ إطلاقه في 26 مارس 2015 إلى غاية 29 مارس 2021، فإن المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن مجموع الملفات المودعة لدى مصالح وزارة الداخلية بلغت حوالي 122 ألفا و415 طلبا؛ في حين أن مجموع الملفات التي توصلت بها كتابة اللجنة المركزية الدائمة بلغ 120 ألفا و920 طلبا.
من جهة ثانية، فإن عدد الأرامل المقبولات بشكل نهائي بلغ 110 آلاف و869 أرملة يعلن حوالي 193 ألف يتيم ويتيمة؛ في حين بلغ عدد الطلبات المرفوضة 7 آلاف و993 طلبا، وعدد الطلبات في طور الدراسة يصل إلى ألفين و58 طلبا.
المعطيات الخاصة بالبرنامج أفادت بأن التواصل مع الأرامل المستفيدات من الدعم أو المرشحات للاستفادة منه مستقبلا هو من بين النقاط التي يشملها التنسيق مع الفاعلين المعنيين؛ وهي وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
ولتوفير الشروط الضرورية لإنجاح عملية وضع طلبات الحصول على الدعم وتسريع عملية البت فيها مع تحصينها من كل الشوائب التي يمكن أن تحوم حولها، جرى، قبل الانطلاقة الفعلية لاستلام طلبات الحصول على الدعم من الأرامل المعنيات في 26 مارس 2015، التنسيق بين القطاعات المعنية بشكل مباشر بعد صدور المرسوم المنظم للدعم بالجريدة الرسمية.
والمعيل الذي لم يعد يستطيع إعالة أسرته أليس له من دعم؟؟؟
أريد فقط أن أعرف لماذا كاتب المقال إختار عنوان: “……يدعم أيتام وأرامل المغرب بـ287 مليارا”.
و لم يحدد إن كانت بالدرهم أم بالسنتيم علما أن عملة المغرب هي الدرهم المغربي و ليس السنتيم.
ما الغاية من إحداث مغالطات كهذه؟
إذًا يجب ألا نرى في الشوارع أطفال و نساء متسولين .. هذا يحط من كرامة مجتمعنا و يعطي صورة تخلف..
لو استتمرت في مشاريع وتم تشغيل المحتاجين كان افضل من الصور في المناسبات
ان متيقن ان 7 مليارات هي التي التي ستصل هته الفئة من المجتمع والباقي سيطير كالمعتاد. اتقوا الله يامسلمين.
هذا الصندوق مامصدر تمويله بطبيعة الحال ليس البرلمانيين أو الدولة بل الاقتطاعات من أجور ورواتب الموظفين فيجب ألا نحجب هذا بل نصرح به بلا مغالطات. من فمو لقم ليه
على من تضحكون.هل 350 درهم تكفي لليتيم الواحد وخصوصا أنك قلت التمدرس.فقط التمدرس ياسيدتي المحترمة يلزمه أكثر من ألف درهم وأظن أن لديك أطفال وتعلمين جيدا كم يكلف تمدرس كل طفل على حدى وزد على ذلك التطبيب الملابس الأكل والمشرب والمسكن وأقل غرفة الآن فقط غرفة معدة للكراء تساوي سومته أكثر من 600 درهم وهذه غرفة واحدة بين الجيران فمابالك بشقة.اذن هل 350 درهم للطفل تكفي لكل هذا.لا حولة ولا قوة إلا بالله.يضحكون على الأرملة بالسنتيمات التي لا تغني ولا تسمن من جوع ويأكلون هم المليارات وتتفاخر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اختي متخلى عنها الزوج مند 22 سنة وتزوج عليها وسمح فيها لحد الان واش غدا تستافد من الدعم المطلقات عندها معاه ولد وبنت ومفحالهاش احنا اسرة فقيرة وشكرا
او لي مشومر ما خدام ما ردام ما عندو تا دعم ؟؟؟والو زيرو حتي الرميد ما عدنا لا حول و لا قوة الا بالله
كفيمن استحمار وحتقار لمغاربه بصدقه من أجل اصواط نتخابيه عدد من أسر أصبح ولي أمره بطالي فقير مند دخول حزب نفاق لزمام تحكم لمستفد الوحيد طيله 11سنه هم اتباع وتبيعات وعشاق وعشيقات حزب تابع لبنكران لعثامني ام باقي مكونات شعب المغربي أصبح يقاقي وكل يوم يصبح عل مفاجأت زيا آت همجيه في كل مواد لغدائيه اشطر كهرماء زيا آت متعفنه في ثمن لغز الرغم انخفاض ثمنه اقل من 30دولار لبرميل زيادات متتاليه فطثمن تعرفت طريق سيار ضرائيب جبيات لفزيت صيانه طبيب زاد في تعرفه دوا الف ادويه تضاعف ثمنها يعني عدك صدقه لتي يستفد منه بيادقكم و بغض محضَوضات الدين يصوطون لخزبكم حتا اجوركم وتعويضاتكم من ضهري ومن ضهر 22مليون مروكي لكن العيب في لعطاكم سوتو تيدرو فيه مبغتو كدبتو عل شعب بتحريض لملاهاتهم عن تمرير تعيينات وظائف زبونيه لمحسوببه لخزبيه وانتم لمسفيدون اكتر من 11سنه شعب في دار غفلون يعاني ويعاني ويعاني الأمرين لو كبيركم بنكران ترك لمقاصه تلعب دوره وفرضتم ضريبه تضامنيه عل اغنيا وأصحاب أجور التي تفوق 2مليون سنتم لو شعب مرتاح وعايشَ ساكت لكن نتوم بغتو تقربلو المغرب بعد تحريض عل مقاطعت حليب لضرب فلاح وعامل وتزادد عدد
لا نعرف متى انطلق تفعيل هذا الدعم وكيف تم إحصاء هؤلاء الأرامل هل حسب المزاج لان هناك نساء يعانين من الهشاشة ولم يتوصلن بشيء هذه أرقام في مخيلة حزبكم اما الدعم فتقدمونه كما في السابق للموالين لكم ما عدا ذلك لا استفادة
إلى المعلق الصحراوي المغربي.قلت لو استثمرت في المشاريع وتم تشغيل المحتاجين كان أفظل.اريد أن اطرح عليك سؤالا وأجيبني عليه.هل عندما تحدت هذه المشاريع وتم تشغيل المحتاجين كما أردت هل أنت من سيحرص أبناء هؤلاء الأرملات حتى ينتهين من شغلهن ويعدن إلى المنزل أو أنت من سيدفع أجرة المربية التي ستحرص الأولاد حتى تنتهي أمهم من العمل لأن لا يعلق أن تترك الأرملة اولادها وحدهم في المنزل دون حراسة من أحد حتى تعود من عملها لأن هناك ارملات كثر لديهن يتامى الأكبر منهم لم يبلغ بعد سنه الثامنة أو التاسعة والاصغر أربع سنوات أو تريد أن تتركهم وحدهم وحين تعود إلى منزل تجدهم قاموا بكارثة ما وأنت تعرف جيدا الأطفال الصغار كم هم مشاغبين ويذهبون إلى الاشياء الخطر فقط إن لم يحرصهم أحد أو تريد أن تعطي الأجرة التي تربحه المربية التي ستحرص لها أولادها.من يريد أن يعلق فليفكر أولا فيما سيقوله قبل التعليق ليس أن يطلق عنوانه التعليق دون أن يعرف ما ستؤول له عواقب ما يريد
انا لا افهم ما الداعي لتحويل المبلغ المرصود لهذه المساعدة إلى السنتيم…؟ أليس الدرهم هو عملة المغرب…
دولة الإمارات عملتها الدرهم (يساوي 100فلس)لكننا لم نسمع ابدا بتحويل بيانات مالية ضخمة بالفلس…