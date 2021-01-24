صنع "جينز" بالوسائد الهوائية يجعل راكبي الدراجات أكثر أمانا

صنع المصمم موسى شهريفا أول سروال “جينز” للدراجات النارية، بتعاون مع هارلي ديفيدسون السويدي منذ 16 عاما، ويتميز ببطانة جلدية واقية، لكن حاليا صممت شركة “إيرباك إنصايد سويدن أ ب” نموذجا أوليا من “جينز” الفائق القوة، الذي يخفي الوسائد الهوائية داخل ساق السروال.

وحسب ما نشره موقع “إيرباك جينز”، فإن الوسادة الهوائية توفر حماية مخففة للصدمات، إذ يكون الدنيم أقوى من الفولاذ، بسبب ألياف UHMWPE المستخدمة في “جينز” الوسادة الهوائية.

وبعدما اختُرعت الألياف نفسها لأول مرة لاستخدامها في الفضاء، أصبحت الألياف عينها، التي هي أقوى بـ14 مرة من الفولاذ وأقل كثافة، تستخدم لتقديم أفضل خصائص مقاومة التآكل.

كما جمعت الشركة نفسها 180 ألف دولار من الاتحاد الأوروبي لتطوير الفكرة، وتأمل طرحَ “جينز” في السوق بحلول عام 2022.