صنع "غوريلا" من القش لمواجهة "كورونا" في اليابان 

صنع "غوريلا" من القش لمواجهة "كورونا" في اليابان 
صورة: غوغل
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 01:02

نصب سكان بلدة في جنوب غرب اليابان فزاعة عملاقة من القش على شكل “غوريلا” شرسة المظهر، لتشجيع الناس على مواجهة جائحة فيروس “كوفيد-19”.

وحسب ما نشرته الصحيفة اليابانية “ماينيتش”، فإنه منذ كشف النقاب عن “الغوريلا”، في دجنبر، بحديقة محلية، أصبح التمثال، الذي يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، معلمة كبيرة في بلدة “تشيكوزين” بمحافظة “فوكوكا”، إذ يحج العديد من الناس لمشاهدته وتصويره.

ورغم تقليل عدد الناس الذين يأتون لحضور مناسبة صنع فزاعات عملاقة من القش منذ 2015، كرمز لمهرجان الخريف السنوي العام الماضي بسبب جائحة الفيروس التاجي؛ أنشأ المنظمون ومسؤولو البلدية تمثال “الغوريلا”، لمساعدة الناس على نسيان وتخفيف آثار الوباء ولو للحظة.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد
الإثنين 18 يناير 2021 - 18:40 112

"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد

صوت وصورة
ساكنة تطلب التزود بالكهرباء
الإثنين 18 يناير 2021 - 16:50 1

ساكنة تطلب التزود بالكهرباء

صوت وصورة
الاستثمار في إنتاج الحوامض
الإثنين 18 يناير 2021 - 15:50 3

الاستثمار في إنتاج الحوامض

صوت وصورة
فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع
الإثنين 18 يناير 2021 - 13:49

فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع

صوت وصورة
سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب
الإثنين 18 يناير 2021 - 12:55 9

سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب

صوت وصورة
الفرعون الأمازيغي شيشنق
الأحد 17 يناير 2021 - 22:38 45

الفرعون الأمازيغي شيشنق