صنع "غوريلا" من القش لمواجهة "كورونا" في اليابان 

نصب سكان بلدة في جنوب غرب اليابان فزاعة عملاقة من القش على شكل “غوريلا” شرسة المظهر، لتشجيع الناس على مواجهة جائحة فيروس “كوفيد-19”.

وحسب ما نشرته الصحيفة اليابانية “ماينيتش”، فإنه منذ كشف النقاب عن “الغوريلا”، في دجنبر، بحديقة محلية، أصبح التمثال، الذي يبلغ ارتفاعه 7 أمتار، معلمة كبيرة في بلدة “تشيكوزين” بمحافظة “فوكوكا”، إذ يحج العديد من الناس لمشاهدته وتصويره.

ورغم تقليل عدد الناس الذين يأتون لحضور مناسبة صنع فزاعات عملاقة من القش منذ 2015، كرمز لمهرجان الخريف السنوي العام الماضي بسبب جائحة الفيروس التاجي؛ أنشأ المنظمون ومسؤولو البلدية تمثال “الغوريلا”، لمساعدة الناس على نسيان وتخفيف آثار الوباء ولو للحظة.