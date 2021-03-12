"صن داونز" يستفز المغاربة بنشر "خرقة البوليساريو"

استفز نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مشاعر المغاربة، بعدما نشر اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، علم (خرقة) الجمهورية الوهمية لجبهة “البوليساريو”.
وهنأ صن داونز، رئيسه باتريس موتسيبي بعد فوزه اليوم برئاسة الكونفدرالية الإفريقية “كاف”، وذلك خلال الجمعية العمومية التي احتضنتها الرباط.
وغرد الفريق الجنوب إفريقي: “صنداونز يبعث بالتهنئة وأطيب التمنيات للدكتور باتريس موتسيبي بعد انتخابه رئيسًا لكاف، ماميلودي تدعمك في جميع مساعيك، السماء هي الحد”.
وأرفق بطل جنوب إفريقيا، تغريدته بخريطة للقارة السمراء، تضم أعلام الدول الإفريقية، من بينها علم جبهة “البوليساريو”، رغم أنها ليست دولة عضوا داخل الـ”كاف”.
يذكر أن الكونفدرالية الإفريقية، صادقت خلال عمومية اليوم، على قانون يلزم البلدان الراغبة في الحصول على عضوية “كاف”، بأن تكون عضوا في الأمم المتحدة أولا.
اتنبا بان تعيش الكرة المغربية مشاكل و مضايقات و انزعاجات من طرف المكتب التنقيذي الجديد للكاف في المستقبل hope i am wrong …
ويستمر المسلسل مع من اوصلناهم الى رءاسة الكونفدرالية الإفريقية بالرباط..
وهذا دليل على المثل المغرب دير الخير الفيه و…..
لايهم الكلام الفارغ امام الاعمال والافعال الجادة هنيئا لفوزي بالفوز وبشرط الانظمام الى الكاف
الصحراء مغربية احب من احب وكره من كره
باتريس موتسيبي كما تم تعيينك على رأس الكاف يمكن عزلك، إنتبه وكن علماني يفرق بين كرة القدم والسياسية.
ما وقع اليوم سيجلب لك لعنة المغاربة.
مع احتراماتي كاديرو من الحبة قبة، رأيت الصورة، صورة لفريق واحد فيها أعلام مجهرية، عوض عدم اعارة الاهتمام للكيان الوهمي لأنه وهمي سوف تنهال التعاليق المغربية الآن وسوف يصبح لموضوع البوليساريو اهتمام بينما هو منسي.
يقول الشاعر : إن لم يكن لك حاقد فأنت إنسان فاشل
“عضوية الأمم المتحدة شرط أساسي لدخول “الكاف”
رفعت الأقلام وجفت الصحف.
الجزائر انتقلت الى حرب الخرائط والاعلام بعد خسارتها في الحرب الدبلوماسية .
هذا يلاه النهار الأول في الرئاسة ديال caf وبدا الحرب القدرة على الدولة التي فاز بارضها بالانتخابات وهو اليوم مقيم بافخم فنادقها، وهذا الرئيس بيزنسمان لن يؤدي أي خدمة بدون ثمن، يبدوا أن خنرالات الدولة العدوة دفعو له من أموال الشعب الجزائري، لكي ينشر تلك الخريطة المزورة.
بما أن الجميع يجاهد في محاولة استفزاز المغرب، فهذا يدل أن المغرب في طريق الانتصار
#المغرب_في_صحرائه
#الصحراء_في_مغربها
جنوب إفريقيا من المساندين الرسميين بعد الجزائر للخونة الإرهابيين، فلا نقيم وزنا لهذا الفريق المغمور والفاشل قاريا، فالمغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
مهما يكن هناك من استفزاز فهو كان مبرمجا من قبل لنشره….! ربما لم يكونوا على علم بأن قانونا قد يصدر بالإجماع لمن أراد ركوب قطار الكاف… المغرب رقم صعب لكي ينزل من مقعده الوثير بعد أن صار من قيادة القطار بالكاف.. . و من الآن علينا أن لا نلتفت لمثل هده الصبيانية و الرشق بالحجارة و نترك القطار يسير مع الحيطة و الحدر من اعتراضات من يضمر لنا الشر…
ايوا دابا خصنا نشوفو لقجع اش غيدير مع هاد الرئيس الجديد.
نهار لول اموت المش. والا ستعاني الكرة المغربية في أفريقيا.
وتذكروا كلامي اخواني القراء.
الله يجعلهم يسكنوهم ويعطيهم حتى الإقامة ياك المغرب في صحرائه إيوا الله يطليهم بهم
يجب ألا نهتم بذلك ما دام المغرب في كامل صحرائه
هاهو باتريس متسيبي بدا تيرد الصرف لفوزي القجع
من هو صن داونز حتى يستفز المغاربة فريق مغمور اكل طريحة مرارا و تكرارا من الفرق المغربية. يجب ان تعلم فن تجاهل السفهاء و السفلة ..
من تكون جنوب افريقيا مثلا حتى اصبح المغرب يود اليها و هي تصرفقه ؟ اليس ان هذا هو الوقت ان يضع المغرب خريطة الحزائر و جنوب افريقيا منقسمة كذلك و لا يقطع العلاقة معهم بل معاملتهم بالسم افظل ؟ او مصالحكم اكثر من مصالحهم ؟
جيب العز او كحز .
لا أعلم الأسباب الحقيقية التي تجعل جنوب افريقيا تدعم نظيرتها الجزائر هل للعبة البترول و الغاز دور ما …. يجب أن ينفتح المغرب على جنوب افريقيا لأنها القوة الثانية بعد المغرب في افريقيا دون اغفال الدور الريادي لنجيريا و رواندا…
خرقة البوليزاريو ليست عضو في هيئة الأمم المتحدة لهدا جنوب افريقيا بأكملها لا تهمنا لقد تم سن قانون اليوم داخل الكاف أي كيان ليس عضو في هيئة الأمم المتحدة لا يمكنه أن يكون عضوا في الكاف هدا أمر راءع بالنسبة للمغرب والويل للاعداء
ومن بعد ،الحمد لله ،نحن في صحراءنا ،ما تعطيهم قيمة
نحن اقوياء على ان يستفزنا فريق كرة قدم او أية دولة كيفما كان حجمها هل تريدون ان يكون العالم كله بجانبنا ً
نحن دولة قوية نسير بخطى تابثة بقيادة جلالة الملك حفظه الله إلى الإمام
ان التعليق او رد الفعل او الاستفزاز مصطلحات يجب نسيانها
نحن لن نساير مثل هؤلاء في هده الأفعال وهل تظنون انها صعبة
ما أسهل ان تنحط متلا وتدرج صورة أي رئيس في قناة مغربية ونستهزء به
يمكن لأي فريق مغربي ان ينشر أي شيء على حسابه ضد دولة اخرى
نحن كبار وبجب ان نبقى كبار متى رايتم أي فريق مغربي بدخل السياسة في الرياضة
ولكن لا تهتموا فالحقيقة ليست في القنوات الرسمية لهده الدول بل في الشارع انظروا إلى حراك الجزاءر متلا وما يطالبون به وكيف يقدرون الشعب المغربي
ولكن الله غالب
مع الاسف فلوس الشعب الجزاءري تصرف علي اللوبيات والشعب الجزاءري مقهور وخاج في الحراك لكسب حريته من العسكر وكبرانا فرنسا.
الحمد الله عندنا فوز لقجع ليدافع علي المغرب الحبيب
اليك الله ايه الشعب الجزاءري والفرج قريب بادن الله
يجب ان تعلمو ان الكتير من مسيري المواقع و حتى منضمي المهرجنات حين يبحت عن خريطة او الائحة اعلام القارة يدهب الي كوكل و ياخدها من هناك دون التركيز في الدول ولا حقوق النشر و هادا ما يخلق الكتير من المشاكل الغير المقصودة سبق وان وقعت في مصر نفس المشكلة و جو شو….المشكل الحقيقي الدي سبق ان نبهت اليه ان الانفصاليين ينشرون الكتير من الخرائط المجتزئة للمغرب و بعضها بجودة عالية و دون حقوق نشر ما يسهل الخلط و التغليط لمن ليس ضليع في العلاقات الدولية
رغم استفزازات جمهور الكرة لجنوب أفريقيا لمغربية الصحراء؛ ؛؛؛المهم المغرب ولأول مرة فاز في شخص فوزي لقجع بمنصب هام في الفيفا وهدا إنجاز وحافز عظيم سيعطي لكرة القدم المغربية أهمية كبرى أمام الأمم المتقدة في هدا المجال.
يجب على الفيفا ان تفرد عقوبة على هدا الخطأ لي انا جبهة البوليساريو ليست دولة معترف بها هدا خطأ يجب معاقبة الكاف
داعوهم يفعلوا ما يشاؤون فنحن لا نمل والدبلوماسية المغربية تسير على أكثر من صعيد والاستثمارات تتدفق على الصحراء ليعلمو فقط أن الصحراء مغربية وستبقى مغربية وليفعلو ما بوسعهم لزعزعة استقرار المغرب ان استطعوا اقصد نظام الجارة الشرقية أو جنوب افريقيا أو غيرها.
هذا هو رد الجميل… يا جنوب افريقيا. ما أكرمك يا مغربي .لءيم.من يتنكر لك . ( باين هذا بنادم واخذ اللعاقة )
انتخب في المغرب.لكن لاننسى ان الكاف من الآن فصاعدا اصبح تحت وصاية الفيفا.لم يكن تدخل رئيس الفيفا من عبث في اختيار الرئيس للكاف ونوابه.الكيفيه التي اختير بها يمكن عزله ولكم العبرة في احمد احمد.لكن لاننسى اعجاب انفانتينو بالسيد لقجع ودعمه للوصول الى المكتب التنفيدي بالفيفا.
هذا الأمر لايهم ولو رفعت جنوب أفريقيا والجزائر مليون خرقة لجبهة الوهم لأن المغرب في صحرائه منذ ٤٥ سنة وماذا يمكن لجنوب أفريقيا والجزائر ومرتزقة تندوف ومن يساندهم أن يفعلوا لفصل المغرب عن أراضيه الصحراوية المسترجعة منذ زمن طويل في ظل سحب إلاعترافات الدولية بجبهة الخراب وفتح القنصليات واحدة تلو الأخرى في المدن الجنوبية ،فبالتأكيد لم يبقى للمرتزقة واعوانهم إلا النباح خارج الزريبة إلى قيام الساعة.
الجبل لا تهزه الرياح. وليكن في علم هذا المسمى انه لو استمر في أفعاله الصبيانية. سيجد لقجع في وجهه. وقد ولا نستغرب لو تم الاطاحة به بلمسة زر.
مبروك علينا المنصب الجديد داخل الفيفا. الجزائر أو جنوب افريقيا هما أعداء الأمة المغربية. المشكلة هي مشكلة وادو، أين يدير وجهه بعدما دعم زطشي السي فوزي لقجع.
شيء مالوف ومعتاد ومنتظر مادام التمويل الجزائري السخي .
لايهم الكلام الفارغ امام الاعمال والافعال
كاديرو من الحبة قبة، رأيت الصورة، صورة لفريق واحد فيها أعلام مجهرية، عوض عدم اعارة الاهتمام للكيان الوهمي لأنه وهمي سوف تنهال التعاليق المغربية الآن وسوف يصبح لموضوع البوليساريو اهتمام بينما هو منسي.
يحتفلون كيفما يحلو لهم و نحتفل بطريقتها وبنجاحنا في رسم خريطة الطريق بضوابطها.
علينا نحن المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن نظع يد في يد والقلب مع القلب ونحب بعظنا بعظ إن المغرب اليوم محاط بكثير من الأعداء القريب البعيد عاش الوطن حفظ الله محمد السادس
على المغرب ان يقطع علاقته باسفارة جنوب افريقيا على غرار ألمانيا، هكذا يبدو مشكل ألمانيا صغير جدا وقطعتم معها العلاقة
سان داوز يهنيء برفع او حرق الخرقة لا بهم .ما يهم هو القانون الموثق ولا طعن فيه من طرف الكاف :،من الان ممنوع على اصحاب ااخرقة الحلم بالكاف في انتظار الطرد من الاتحاد الأفريقي بحول الله
صان داوز هنأ بنشر خريطة افريقيا فيها شرويطة المرتزقة ،وفرقنا جميعا ستهنأ ممثلنا في الفيفا والكاف بنشر خريطة المغرب كاملة من طنجة إلى الگويرة.ونحن مستعدون للقتالية والشراسة ،ومن يعتقد أننا واثقون في أعدائنا يوما من الأيام فهو واهم.