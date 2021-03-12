"صن داونز" يستفز المغاربة بنشر "خرقة البوليساريو"

استفز نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مشاعر المغاربة، بعدما نشر اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، علم (خرقة) الجمهورية الوهمية لجبهة “البوليساريو”.

وهنأ صن داونز، رئيسه باتريس موتسيبي بعد فوزه اليوم برئاسة الكونفدرالية الإفريقية “كاف”، وذلك خلال الجمعية العمومية التي احتضنتها الرباط.

وغرد الفريق الجنوب إفريقي: “صنداونز يبعث بالتهنئة وأطيب التمنيات للدكتور باتريس موتسيبي بعد انتخابه رئيسًا لكاف، ماميلودي تدعمك في جميع مساعيك، السماء هي الحد”.

وأرفق بطل جنوب إفريقيا، تغريدته بخريطة للقارة السمراء، تضم أعلام الدول الإفريقية، من بينها علم جبهة “البوليساريو”، رغم أنها ليست دولة عضوا داخل الـ”كاف”.

يذكر أن الكونفدرالية الإفريقية، صادقت خلال عمومية اليوم، على قانون يلزم البلدان الراغبة في الحصول على عضوية “كاف”، بأن تكون عضوا في الأمم المتحدة أولا.