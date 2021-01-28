صورة .. الملك يُشمر على ذراعه لتلقي اللقاح

شمر الملك محمد السادس عن ذراعه الأيمن لتلقي أول جرعة له من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ويُشاهَد في الصورة الملك محمد السادس جالسا وهو يكشف عن ذراه وبجانبه الطبيب الذي تكلف بمده بالجرعة من اللقاح.

وحرص العاهل المغربي على الظهور واضعا الكمامة على وجهه، تأكيدا منه على ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة رغم تلقي اللقاح ضد كوفيد 19.

وطبقا للتعليمات الملكية السامية، ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي (على أن يتم تقليح حوالي 80 في المائة من السكان)، تقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية.

وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وعلى أشطر، ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.