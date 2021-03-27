صيادلة المغرب يقاضون وزير الصحة

لم يستسغ صيادلة المغرب مراسلة لوزير الصحة خالد آيت الطالب، يدعو من خلالها إلى توزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة والجماعات الترابية.
وأكدت مصادر من داخل كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب لجوء هذه الأخيرة إلى القضاء، عبر تقديم شكاية ضد قرار الوزير لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن الكونفدرالية لجأت إلى هذه الخطوة من أجل دفع وزارة الصحة إلى التراجع عن هذا القرار الذي ألغى دوريات الوزير السابق التي كانت تروم إلى احترام مقتضيات مدونة الدواء والصيدلة.
وفي سياق متصل قالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في رسالة مفتوحة موجهة إلى الوزير خالد آيت الطالب، إن الدورية الصادرة عنه، التي تم تسريبها بمواقع التواصل الاجتماعي، تلغي دوريات الوزير السابق التي صدرت بعد رصد خروقات لبعض المختبرات المصنعة للأدوية تتمثل في عدم احترامها للمسلك القانوني للأدوية.
وأضافت الكونفدرالية، في الرسالة التي تتوفر جريدة هـسبريس الإلكترونية على نسخة منها، أن الوزير من خلال الدورية “يمأسس الفوضى ونسف قانون تمت المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية، والعمل على شرعنة السوق السوداء عوض محاصرتها”.
بعض الصيادلة حقيقة يأكلون أموال الناس بالباطل.
الوزير الشاب السابق أنس الدكالي أحسن بكثير من هذا ايت الطالب الذي ضهر فجأة مع الجائحة و شكرا
اذا كان الصيادلة يريدون مقاضاة وزير الصحة.فمن سيقاضي عصابة الصيادلة التي تعرفات شفقة ولا رحمة
لي تقبل الفساد ؤ قاد عليه ، غا يديرو !!! حلف الشر ، عايش ف هاد شي .
تحية لوزير الصحة آيت الطالب، هؤلاء الصيادلة يمتصون جؤوب المرضى، على الوزارة مراجعة أثمنة الأدوية
بلاد المشاكل من الألف إلى الياء حت قنت ما مهنية لا تعليم لا صحة لا حقوق لا حتى زفتة البلاد غادية او كاتكبر كبر البئر انتهى الكلام