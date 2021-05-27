صيادون ينتشلون جثة غريق في شاطئ تيفنيت

انتشل صيادون، الخميس، جثة شاب يبلغ عمره 24 سنة، كان يقطن في جماعة آيت اعميرة، وينحدر من نواحي آسفي، لقي حتفه غرقا بشاطئ تيفنيت، في الجماعة الترابية سيدي بيبي، نواحي اشتوكة آيت باها.

واعتبر الشاب في عداد المفقودين منذ الأحد الماضي، بعد أن قصد الشاطئ بهدف الاستجمام قبل أن يتوارى عن الأنظار؛ إذ لم تفلح المحاولات التي قامت بها السلطات المحلية وأصدقاؤه وعائلته في العثور على جثته.

وتفاجأ، اليوم الخميس، ممارسون للصيد باستعمال قوارب تقليدية بجثة آدمية تطفو على سطح مياه المحيط، فانتشلوها وعملوا على توجيهها إلى الشاطئ، مع إخبار السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي التي انتقلت عناصر منها إلى المكان لمباشرة الإجراءات اللازمة.

وجرى توجيه جثة الغريق إلى مستودع الأموات بأكادير، بينما تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وظروف مصرعه بأمر من النيابة العامة المختصة.