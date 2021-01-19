صيني من ذوي الاحتياجات الخاصة يتسلق ناطحة سحاب 

تسلق الصيني “لاي تشي واي”، البالغ من العمر 39 عاما، ناطحة سحاب في هونغ كونغ وهو على كرسيه المتحرك، بهدف جمع الأموال لمرضى النخاع الشوكي.

وصعد “واي”، الذي أصيب بالشلل بعد حادث سير قبل عشر سنوات، مبنى أبراج نينا على ارتفاع 250 مترا، ليجمع 5.2 ملايين دولار للأعمال الخيرية بهونج كونج، حسب ما نشرته صحيفة “بي بي سي”.

وقبل الحادث الذي غير مجرى حياته، كان الصيني ذاته بطلا في تسلق الصخور بآسيا، ليحتل بذلك المرتبة الثامنة عالميا.