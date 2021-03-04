ضبط التمويل يغضب الجمعيات الخيرية في فلسطين

رفضت مؤسسات أهلية فلسطينية، اليوم الخميس، إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، مطالبة بإلغائه.

وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، في بيان صحفي، إن القرار المذكور “خطير جدا ويهدد استقلالية ودور ووجود منظمات المجتمع المدني”، داعيا إلى التراجع الفوري عنه.

وأصدرت مؤسسات أهلية بيانا مشتركا عبرت فيه عن رفضها المطلق للقرار بقانون بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وتعديلاته، الذي نشِر في الجريدة الرسمية في الثاني من شهر مارس الجاري.

واعتبر البيان أن “القرار بقانون يحد من حق التجمع والتنظيم وحق ممارسة الأنشطة المستقلة عن الوزارات والسلطة التنفيذية، ويحول المؤسسات الأهلية الى فروع تابعة للوزارات التي سوف تصادر أدوار مجالس إدارات المؤسسات الأهلية”.

وقال المصدر نفسه إن”مؤسسات المجتمع المدني ترى تعديل القانون محاولة تهديد وتخويف وإرباك للمؤسسات التمويلية الشريكة”، وذكر أن تعديل القانون يهدد بتحكم السلطة التنفيذية بالموارد المالية للمؤسسات الأهلية وبنودها، وكيفية توزيعها وسقوفها من إجمالي الموازنة، ومقدار المصاريف، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى جعل العمل الأهلي أشبه بالمقاولات والمشاريع التجارية”.

وأضاف البيان المشترك أن القرار “منح الحكومة صلاحية إصدار الأنظمة الخاصة بشروط الحصول على التمويل، سعيا للاستقواء على المؤسسات الأهلية وحلها، وتولي وزارة الداخلية بنفسها إجراءات تصفية المؤسسات”.

وأكد أيضا أن القرار بقانون “ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في المادة 20 منه، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومادته 22 التي أكدت على الحق الأساسي في حرية تكوين الجمعيات واستقلالية أنشطتها ومصادرها المالية”.

وطالب البيان بإلغاء تعديل القانون بشكل فوري “لما يشكله من عدوان صارخ على القانون الأساسي وقانون الجمعيات والاتفاقيات والمعايير الدولية التي كفلت الحق في حرية تكوين الجمعيات”.

ووجه نداء عاجلا للمقرر الخاص في الأمم المتحدة بشأن الحق في تكوين الجمعيات حول الآثار المترتبة على تعديل قانون الجمعيات؛ وأثره على الحق في تكوين الجمعيات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأعلن بيان المؤسسات الأهلية عن تشكيل لجنة طوارئ دائمة الانعقاد لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية لحين إلغاء القرار بقانون المذكور، واعتباره “كأنه لم يكن”، بما فيها الامتناع عن الرقابة المحلية على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.