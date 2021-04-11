ضبط امرأة وابنتها بسبب قتل قبل إحراق الجثة

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية وفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء تمكنت، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد، من توقيف امرأة وابنتها القاصر، تبلغان من العمر 58 و14 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت والمقرون بإضرام النار في جثة الضحية من أجل إخفاء معالم الجريمة.
وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء كانت قد باشرت، بتاريخ 10 أبريل الجاري، إجراءات معاينة جثة الهالك التي عثر عليها بشقة بمنطقة بنمسيك، والذي تعرض لاعتداء جسدي باستعمال آلة راضة قبل إضرام النار عمدا في جثته، حيث باشرت على الفور أبحاثا وتحريات ميدانية مكثفة، مكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما صباح اليوم بمدينة تيفلت، وبحوزتهما تم حجز متعلقات شخصية ووثائق هوية تخص الضحية.
وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها الراشدة رهن تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
اللهم عافينا يارحيم للاسف بعض البشر تعمات لهم البصيرة حتى كيوصلو للقثل كيفما كانت الظروف المخزن والقانون كاين واخا البعض ماكيبغيو الشوهة ويفظلون السترة ولكن لا للقثل حيث الروح عزيزة عند الله واللهم نجنا مما ابثلاهم به
في غياب تحكيم الشريعة ترقبوا مزيدا من الجرائم المروعة
لبارح لقاو الجثة في دار خارج منها الدخان في درب المسعودية بسباتة بكازا ،الضحيه تيبيع الكاغط ولومبلاج ويلاه سكن شي 15 يوم وكان قال لمول الدار راني مزوج وهنجيب الأسرة ،الدراري لي فرعو الباب لقاو يديه مربوطين وناعس على كرشو
الروح عزيزة عند الله و المجرم واخا يعيا يهرب غادي تبان حقيقتو .لا حول ولا قوة الا بالله . قلة الايمان و الجهل و قلة الوعي كيأديو لبحال هادشي . الله يلطف بينا
كل مشكل وراءه إمرأة.
تحية رجال الشرطة 23 و 04 من خيرة المحققين بالمغرب. الله يحفظهم .
لا حول ولا قوة الا باالله هادشي راه بزاف البارح ام تقتل رضيعها واليوم هاد ااكارثة واش بنادم مابقاش تايعرف بينو وبين الله ياربي تلطف