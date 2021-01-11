ضبط لصين اتصلا بالشرطة عن طريق الخطأ

ضبط لصين اتصلا بالشرطة عن طريق الخطأ
صورة: نيويورك بوست
الإثنين 11 يناير 2021 - 19:15

ضُبط رجلان في مقاطعة “ستافوردشاير” بمنطقة “الميدلاندز” الإنجليزية، الأربعاء، بعدما اتصل أحدهما عن طريق الخطأ بالرقم “999” من هاتف محمول كان في جيبه، ليتم القبض عليهما بسهولة بعد اشتباههما في اقتحام من أجل السرقة.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست”، فقد غرد كبير المفتشين “جون أوين” على تويتر قائلا: “أعتقد أننا اعتقلنا للتو أسوأ اللصوص حظا في العالم”.

وربط اللص الاتصال بالرقم المذكور أثناء السرقة، عندما جلس أحدهما عن طريق الخطأ على الهاتف، ليتم رصد تحركاتهما إلى حين وصول الدورية لاعتقالهما.

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