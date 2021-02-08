ضبط مروجي مخدرات ومؤثرات عقلية بالرباط‎

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، اليوم الاثنين، من توقيف شخصين، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أنه خلال العملية التي تمت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت عناصر الشرطة المشتبه فيه الأول مباشرة بعد وصوله على متن شاحنة إلى مدينة الرباط، قادما من إحدى مدن شمال المملكة، وهو في حالة تلبس بتسليم 5415 قرصا طبيا مخدرا، من بينها 3000 قرص من نوع “زيبام”، و2415 قرصا من نوع “ريفوتريل”، للمشتبه فيه الثاني المعروف بسوابقه القضائية في قضايا المخدرات.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 35 و36 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.