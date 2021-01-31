توقيف مهرب دولي للمخدرات في مدينة العيون

أوقفت عناصر فرقة مكافحة العصابات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، مبحوثا عنه على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، قالت من خلاله إن العملية التي تمت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيه على مستوى حي خط الرملة بمدينة العيون، بعدما أوضحت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أنه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الدرك الملكي بمدينة الداخلة في قضايا المخدرات.

الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية، يضيف البلاغ، مكنت من تحديد مكان إخفاء شحنة للمخدرات بمنطقة خلاء تبعد بحوالي 150 كيلومترا في اتجاه مدينة السمارة، وذلك قبل أن يتم الانتقال إلى المكان وحجز 53 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها الإجمالي طنا و590 كيلوغراما.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ 26 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.