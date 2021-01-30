ضبط 8 متحايلين على الحملة الوطنية للتلقيح بتازة

ضبط 8 متحايلين على الحملة الوطنية للتلقيح بتازة
صورة: هسبريس
السبت 30 يناير 2021 - 19:19

أعلنت وزارة الداخلية ضبط استفادة 8 أشخاص بمركز التلقيح “أنوال” في تازة، اليوم السبت، من الجرعة الأولى للقاح المضاد لـ”كوفيد-19″ على الرغم من عدم توفرهم على الشروط الضرورية لتلقيه ضمن الفئات المستهدفة بالمرحلة الحالية من حملة التلقيح الوطنية.

وأضافت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أنه تم توقيف خليفة قائد مكلف بالملحقة الإدارية الثانية في تازة وعون سلطة عن العمل، كما تم إنهاء مهام الأشخاص المشرفين على تسجيل وضبط الفئات المستهدفة بعملية التلقيح بمركز التلقيح “أنوال”.

وورد ضمن البلاغ ذاته، أيضا، أنه جرى فتح تحقيق في الموضوع من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الواقعة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

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