ضحايا الهجرة غير النظامية

انتشلت قوات خفر السواحل التونسية، اليوم الخميس، جثث عشرين مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط) إثر غرق مركبهم، كما أعلنت وزارة الدفاع التونسية لوكالة فرانس برس.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري لوكالة فرانس برس إن خمسة مهاجرين تم إنقاذهم ولا تزال عمليات البحث عن آخرين متواصلة.

وأفاد بدوره الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي في بيان الخميس بأن مركب المهاجرين غرق على بعد 12 ميلا بحرية من سواحل صفاقس، وكان يقلّ أكثر من أربعين شخصا وتم انتشال عشرين جثة تعود 13 منها على الأقل لنساء، وإنقاذ خمسة مهاجرين.

وتم نقل الجثث الى مستشفى الحبيب بورقيبة في صفاقس وفتح القضاء تحقيقا في الحادثة.