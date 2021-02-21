ضربات الترجيح تؤهل الرجاء إلى "مجموعات الكاف"

تأهل نادي الرجاء البيضاوي إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عقب فوزه بضربات الترجيح (6-5)، اليوم الاحد على أرضية ملعب “مصطفى بن شنات” بالمنستير التونسية، على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري برسم إياب الدور 32 مكرر لهذه البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي لهذه المباراة، التي أدارها رباعي من الجزائر بقيادة الحكم مهدي عبيد شارف، بفوز الفريق التونسي بهدف دون رد، سجله اللاعب إلياس الجلاصي في الدقيقة 38، مستغلا هفوة من دفاع الرجاء البيضاوي، الذي كان بإمكانه إنهاء اللقاء في شوطه الأول، لو استغل لاعبوه فرص التسجيل الواضحة التي أتيحت لهم؛ خاصة بواسطة اللاعب وائل نوح السعداوي.

وكان فريق الرجاء البيضاوي تفوق في لقاء الذهاب، الذي جرى يوم الأحد الماضي على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بهدف للاشىء سجله محمود بنحليب في الدقيقة 36 من عمر المقابلة.