ضربات الترجيح تؤهل الرجاء إلى "مجموعات الكاف"

ضربات الترجيح تؤهل الرجاء إلى "مجموعات الكاف"
صورة: و.م.ع
الأحد 21 فبراير 2021 - 16:35

تأهل نادي الرجاء البيضاوي إلى دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عقب فوزه بضربات الترجيح (6-5)، اليوم الاحد على أرضية ملعب “مصطفى بن شنات” بالمنستير التونسية، على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري برسم إياب الدور 32 مكرر لهذه البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي لهذه المباراة، التي أدارها رباعي من الجزائر بقيادة الحكم مهدي عبيد شارف، بفوز الفريق التونسي بهدف دون رد، سجله اللاعب إلياس الجلاصي في الدقيقة 38، مستغلا هفوة من دفاع الرجاء البيضاوي، الذي كان بإمكانه إنهاء اللقاء في شوطه الأول، لو استغل لاعبوه فرص التسجيل الواضحة التي أتيحت لهم؛ خاصة بواسطة اللاعب وائل نوح السعداوي.

وكان فريق الرجاء البيضاوي تفوق في لقاء الذهاب، الذي جرى يوم الأحد الماضي على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بهدف للاشىء سجله محمود بنحليب في الدقيقة 36 من عمر المقابلة.

المنافسات الإفريقية كأس الكاف كرة القدم المغربية نادي الرجاء الرياضي

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‫تعليقات الزوار

8
  • رشيد
    الأحد 21 فبراير 2021 - 16:37

    تحية ودادية لفريق الرجاء على هذا الفوز.
    لكن على السلامي مراجعة الأوراق فالفريق كان تائها. برافو للزنيتي رجل المباراة.

    16
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  • اسامة فاوزي
    الأحد 21 فبراير 2021 - 16:38

    فريق ضعيف يلعب في بطولة افريقية ضعيفة ويتأهل أمام فريق اضعف منه بشق الأنفس.. والجمهور فرحان واللاعبين الناشطين والعام زين.

    -5
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  • محمد المغربي
    الأحد 21 فبراير 2021 - 16:41

    يجب إعادة ترتيب أوراق فريق الرجاء العالمي.

    13
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  • red1
    الأحد 21 فبراير 2021 - 16:41

    فريق تائه بدون خطة لولا زنيتي الذي انقد ماء وجه الفريق لاصبحتم ضحكة لتوانسة

    5
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  • مغربي من الريف
    الأحد 21 فبراير 2021 - 16:43

    انا قبل كل شيء رجاوي من الريف واقول بصراحة انه على المدرب السلامي أن يتحرك او يترك مكانه لأنه كان الرجاء اليوم كما كان في البيضاء دون المستوى. أن طريقة اللعب الاستهتار يذكرني بلعب الازقة او على القسم الرابع وهل هذا الفريق سيلعب مع الأهلي ومع الزمالك و الترجي.انه سيخسر ب10 لصرف مع هذه العمالقة لأنه يظهر بلعب اليوم كانت فريق القسم الشريفة.اما أن تلعبوا او الحلوة.اليوك كان الحظ معكم لان الفريق التونسي يستحق التأهل عليكم في كل شيء. انام فريق ضعيف ومدرب هاوي

    0
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  • المطّلع
    الأحد 21 فبراير 2021 - 16:48

    هنيءا لارجاء البيضاوي بهذا التاهل و قد التحق برفيقه النهضة البركانية……. نتمنى لهم الظفر بالكاس ان شاءالله

    0
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  • يونسيف
    الأحد 21 فبراير 2021 - 16:50

    الا ما زيروش راسهم مغايديروا والو هاد العام

    0
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  • Mehdi
    الأحد 21 فبراير 2021 - 16:51

    مستوى رديءو لاعبون تائهون ، المرجو إعادة النظر في المستقبل….

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