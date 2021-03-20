ضربات مطرقة على الرأس تقتل امرأة في أكادير

أقدم شخص ثلاثيني على إزهاق روح زوجته، الأم لابنتين، في حي بئر أنزران بتيكوين نواحي أكادير، بعدما وجه إليها ضربات بمطرقة على مستوى الرأس.

وسبق أن هدد الزوج شريكة حياته بالتصفية الجسدية بعدما انتابته شكوك حول خيانتها له. ويرجح أن تكون هذه الفرضية سبب إقدامه على هذا الفعل الجرمي.

وفور ارتكابه للجريمة البشعة، سلم الجاني نفسه لمصالح الشرطة القضائية في تيكوين، وقد تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة.