ضربات مطرقة على الرأس تقتل امرأة في أكادير

ضربات مطرقة على الرأس تقتل امرأة في أكادير
صورة: أرشيف
السبت 20 مارس 2021 - 17:22

أقدم شخص ثلاثيني على إزهاق روح زوجته، الأم لابنتين، في حي بئر أنزران بتيكوين نواحي أكادير، بعدما وجه إليها ضربات بمطرقة على مستوى الرأس.

وسبق أن هدد الزوج شريكة حياته بالتصفية الجسدية بعدما انتابته شكوك حول خيانتها له. ويرجح أن تكون هذه الفرضية سبب إقدامه على هذا الفعل الجرمي.

وفور ارتكابه للجريمة البشعة، سلم الجاني نفسه لمصالح الشرطة القضائية في تيكوين،  وقد تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة.

الخيانة الزوجية الشرطة القضائية جريمة قتل جهة سوس

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‫تعليقات الزوار

9
  • كريم
    السبت 20 مارس 2021 - 17:34

    نصيحة للمتزوجين، ازيلوا وسائل التواصل من هواتفكم فانها سبب الفتنة ومدعاة للريبة. واتركوا هواتفكم جانبا واهتموا ببعضكم البعض.
    لقد اصبح البعض من الرجال والنساء متزوجا بهاتفه النقال يحدق فيه في الصباح والمساء واثناء النوم وهذا باب من ابواب الشك والريبة، وقد يوصل في حالات ضعف ووسوسة شيطان الي مثل هذه الحالات.

    الله يعافينا

    111
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  • مصطفى المغربي
    السبت 20 مارس 2021 - 17:38

    ما عساي ان أقول سوى.. لا حول ولا قوة الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون

    42
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  • Mohamed
    السبت 20 مارس 2021 - 17:40

    أعود بالله العلي العظيم
    إبليس اللعين فعل ما يريد في الناس الآن داهبت الام ألله يرحمها ودهب الأب لسجن العلم ولله كم سيقضى لكن الأطفال كيف سيكون مصيرهم
    لأ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

    32
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  • الحاج عبدالاه
    السبت 20 مارس 2021 - 17:45

    لاحولة ولا قوة الا بالله. الشك فقط ليس كاف. ثم مهما كان الوضع فلا يحق للإنسان أن يقتل. هناك طلاق كوسيلة لحل المشكل. ليس القتل. ثم ماذا سيكون رد فعل بناتك و انت قتلة امهم؟

    24
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  • مصطفى
    السبت 20 مارس 2021 - 17:46

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم..الجهل وما ادراك ما الجهل.رحمها الله

    12
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  • تاكاديرت
    السبت 20 مارس 2021 - 17:47

    الله يرحمها و يكون في عون بناتها و حتى زوجها………..

    4
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  • حميد دهاح
    السبت 20 مارس 2021 - 17:49

    الضحيه الحقيقية هم الأبناء . والله المستعان
    يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي العدنان

    16
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  • zaz
    السبت 20 مارس 2021 - 17:52

    هل هذا هو الحل? لماذا ضيع هذه السيده ورمى بنفسه في غياهب السجون .كان عليه ان يثبت عليها الخيانه ويطلب الطلاق وتخرج هي خاليه الوفاض ويعد الزواج من جديد

    14
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  • khalil nederland
    السبت 20 مارس 2021 - 17:57

    نقول لا حول ولا قوة الا بالله من اعطى ابنته لهذا المختل . اذا شك ولا يتسق في زوجته كان من الاحسن ان يطلقها باحسان ولا يحق له ان بقتلها ومن قتل مسلما فان في النار
    لا حول ولا قوة الا بالله والصبر الجميل لاهلها والله يرحمها برحمته
    كم من المختلين عقليا يجوبون الشوارع ويعتبرون زوجاتهن من يفكر في القتل فهو مختل من الاصل

    4
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