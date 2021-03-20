ضربة الجهل..

بغض النظر عن الموقف من مشكل التعاقد، وبغض النظر عن صفة “البلطجي” الذي سرق الأضواء يوم الثلاثاء الماضي بتعنيفه مجموعة من الأساتذة المتعاقدين، فقد كانت كمية الحقد والعنف والجهل الصادرة عن هذا الشخص كفيلة بدق ناقوس الخطر بخصوص هذه الوحوش الآدمية التي تعيش بيننا، والتي تعتقد أن بإمكانها أن تحل محل القوات العمومية في ممارسة “الردع العام”، وكأن “الزراويط” وخراطيم المياه لا تكفي.
بطريقته الغادرة في توجيه ضربة مقص إلى متعاقد أعزل، نبهنا هذا الشاب الجاهل غير المندمج حضاريا إلى أمثاله ممن ينتظرون اللحظة المناسبة لممارسة هوايتهم المفضلة في اغتصاب كل ما حققه الوطن من تراكمات. كيف يمكن أن تأمن على نفسك في مظاهرة أو محاضرة أو نشاط عام وهذه الوحوش تتجول بين الصفوف بكل حرية؟ إن وجود هذا النوع كفيل بعرقلة أي محاولة لتحقيق التنمية أو تنزيل الدستور أو تحقيق الطفرة الانتخابية المنشودة.
إن هذا التصرف العنيف، للأسف، لا يمكن النظر إليه كتصرف معزول، فهذا النوع من “البلطجية” هو الذي يثقل كاهل الدولة، وكاهل المجتمع، بمشاكله التي تؤدي إلى هدر المليارات في المحاكم وأقسام المستعجلات نتيجة اشتباكات عنيفة ومصارعات فارغة، وهم أنفسهم الذين يخربون الحافلات، ويحطمون كراسي الحدائق العمومية، ويزعجون المصطافين، ويفسدون كل لحظة كان بإمكانها أن تكون جميلة.
إن أمثال هؤلاء “الهمج” الذين يفهمون المواطنة بشكل كارثي، هم الذين يعترضون سبيل المواطنين، ويستبيحون كل شيء، وهم الذين يجعلون المواطن يقبل “الذل الحضاري”، تفاديا لسوء العاقبة، لأن المشكل لم يعد مع “شطط الدولة” بل المشكل، اليوم، يكمن في شطط “جحافل الجهل” المنتشرة في كل مكان. إنهم يسيئون إلى الفضاءات العامة والفضاءات الخاصة، بل يسيئون إلى صورة بلد بكامله.
الكارثة أنهم مواطنون، والكارثة الكبرى هي تحولهم إلى حراس للجهل، في معابد التخلف الفكري. ولا سبيل للخروج من هذه الأزمة إلا بتضافر الجهود لإنقاذهم من أنفسهم أولا، وإنقاذ الوطن منهم ثانيا. إنه الورش المؤجل، حيث يجب ملاءمة كافة المشاريع التنموية والدستورية والبنيات الأساسية مع جيل جديد من المواطنين يعرف ما له وما عليه، ويميز بين الحقوق والواجبات، والحد الفاصل بين “السيبة” والقانون.. إن مثل هذه الأوراش هي التي لا يمكن أن تشهر فيها “ورقة عدم الاختصاص”، فكلنا معنيون، من البيت إلى المدرسة إلى الشارع.. الأب، والأم، والمعلم، والشرطي، والعسكري، والأستاذ الجامعي، والفلاح، والبائع، والمشتري..، كلهم معنيون بـ”نهضة حضارية” تمنحنا الطاقة اللازمة للاستمرار في عالم لا يرحم المجتمعات الجاهلة.
مثل هذا المجرم ليس بعون سلطة. وإنما هو من مجموعة من البلطجية يستعين بهم رجال السلطة. ويجب البحث مع القائد او الباشا الذي كان سببا في وجود هذا الكائن الحيواني بينهم. ثم لماذا نختصر كل ما جرى في شخص واحد. فالصور والفيديوهات بينت نفس العنف قام به رجال السلطة ورجال الأمن والقوات المساعدة رغم وجود ممثل وكيل الملك هنالك..
هناك أكثر من تعنيف الاساتذة وهناك التعنيف اللفظي والتعالي والحكرة والرشوة والابتزاز أمام الاداراة وهذا هو نصيب أبناء الشعب الدراويش ……..
كمية الحقد والعنف والجهل الصادرة عن هذا الشخص كفيلة بدق ناقوس الخطر بخصوص هذه الوحوش الآدمية التي تعيش بيننا،
عند التصويت على تعديل بعض القوانين الانتخابية خاصة القاسم الانتخابي،خرج العثماني وقال باغين اتشوهوا لبلاد، الأن وقد احتقرت منظومة التعليم بأكملها(في شخوص البلطجية الذين عاتوا في المتعاقدين ضربا وركلا ورفسا وتحرشا..) ولم يخرج العثماني بأذنى تصريح أليس هذه أكبر شوهة في مغرب القرن الواحد والعشرين راه فضيحتنا غتولي بجلاجل في القنوات الأجنبية وما أكثرها
للأسف الشديد غياب مناهج تعليميه هادفة.اقترح تدريس مادة . التربية على المواطنة منذ الصغر . نتعلم من خلالها الحقوق والواجبات
نعم هذه الوحوش الادمية موجودة معنا مع الاسف في كل مكان خصوصا في الاداراة فتجدهم يصولون ويجولون باسم نتفيذ الاوامر من رؤسائهم بشكل معكوس ناهيك عن الوشايات والكذب التي يتسببون فيها بين المسؤول والعامل والموظف ووو ……. فهم من يشوه صورة المجتمع …. وجب التصدي لهم بالمرصاد .
عشعش الجهل في كل مكان. وااجهل ليس هو الامية كما يعتقد البعض بل الجهل هو عدم الوعي بما لك وما عليك. هذه النوعية الادمية موجودة ومنتشرة في جميع الازقة بدءا بعصابات البركينك( parking) اللذين يظنون انهم مالكيه الى الفراشة ذوي الكلام الساقط الى حراس الامن . فهذه الفءة من البشر لا تقرء في وجوههم سوى الانتقام من المواطنين الغيور والصالح .واما اعوان السلطة فجلهم يخيل اليهم انهم فوق القانون. فمن المسؤول عن هذه المصيبة ؟
كاينين بزاف هاذا غا اللي شدات الكاميرا.
أن نعي بالحقوق والواجبات…مالنا وما علينا….دولة الحق والقانون والسيبة….عندنا نفرق بين كل هذا نستطيع انذاك بناء دولة مواطنة ومواطن سوي
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم…يا رب الطف بهاد البلد
سيعيش أكفس أيام حياته لأنه تجرأ على ضرب من درسوه وكأن له حقد دفين اتجاه الأسرة التعليمية .
مثل هدا المعتدي لمادا لا نراهم عند مهاجمة أحد المجرمين أو البجناسة لرجال الشرطة بالسيوف والبيتبول
الجهل عدو لنفسه كيف يكون صديقا لغيره.وهذا الا نموذج من البلطجة. …
هذا البلطجي الجاهل العاق لأسياده ومعلميه هو يستحق الردع وأكثر. لكن من أعطاه الضوء الأخضر لضرب أسياده أليس هم رؤساءه ومن كان بمعيته من الذين نحسبهم أمن وهم في الحقيقة جلادون. سيصير هو كبش فداء. لكن سينفلت المسؤول الحقيقي أمام مرأى ومسمع من الجميع دون رقيب ولا حسيب. حسبنا الله ونعم الوكيل.
نسمي الاسماء بمسمياتها صاحب ضربة مقص هو عون سلطة يعني مقدم نفذ أمر رئيسه القائد يعني الشطط في استعمال السلطة و الدولة تستغل حالة الطوارئ لقمع كل مظاهرة تطالب بالحقوق كيفما كانت في المقابل تترك المظاهرات و التجمعات التي تحتفي و تطبل لانجازات الحكومة.
رغم انني ضد العنف الجسدي الذي تعرض له بعض الطلبة المتعاقدين ﻻجل إدماجهم بالقوة ..!!؟ وفي ظروف صعبة ..ﻻ يسعني كذلك اﻻ التنديد بطرق هؤﻻء المتطفلين على التعليم … والتعلبم في أﻻصل اخﻻق مبادئ غنى النفس القناعة ..وهذ اﻻخير كنز ﻻ يفنى كما علمونا دائما اساتذتنا وشيوخنا اﻻفاضل ً. .. اما زمن الجشع والجهل والبلطجية من كﻻ الطرفين فﻻ خير ترجى منها !! والخاسر أﻻكبر هو التلميذ والتعليم المنحط الذي يفرخ افواجا كبيرًةمن المجرمين والمرضى نفسانيا الذين تكتظ بهم السجون قبل الشوارع. … ارحموا التعليم ارحموا التﻻميذ ﻻ تجعلوه أسيراً ﻻطماعكم ، ارفعوا من مستواكم المعرفي والثقافي قبل غيره. . ..وكل شيء يأتي في وقته بالتي هي احسن !!
في كلمتين ارجع اسباب تسيب بعض المقدمين والشيوخ الى غياب التكوين والمحاسبة الداخلية(الادارية) قبل الخارجية
اظراب حق مشروع لكل الشعوب اما ان تظرب استاد بهده الطريقه امر مرفوض يا بلطجي……!!!!؟
تطلبون الكفاءة من رجال ونساء التعليم و تقبلون بعديمي الأخلاق و البلطجية كاعوان السلطة .
Ces personnes doivent etre punies severement et communiquer leur condanation par les medias afin de servir d’exemple pour d’autres.
المشكل أن هدا الحكار كما نقول بالدريجة اولا غدار لان جميع تدخلاته يأتي للأشخاص من الوراء ويضربهم علا غفلة ولما يضرب يبتعدخوفا من أن يقوم أحد بمواجهته
علمناهم ودرسناهم وحازوا بفضلنا على هذه المناصب، وفي الأخير تنكروا فضربونا❗
صاحب الزي الأخضر القائد أو الباشا…أو…لماذا لم يتدخل لصده عن القيام بتلك الأفعال الوحشية البلطجية..؟؟!!
دراسة سيكولوجية دقيقة لهذا الجاموس نستخلص ما يلي كأسباب وراء هذا التصرف الأرعن و هناك الألوف المتربصين ليس فقط لأطر التدريس لكن لكل من يعيش في ” نعمة” ، هؤلاء الوحوش عندهم عين ما عند هذا الوبش و قد يكون اشد :اولها الحسد و الغيض و الضغينة التي في قلبه تراكمت من زمان كأنه يقول” كيف تطالب بالمزيد و أُجرتك اكبر و ظروف عملك افضل !”، ثانيها فرصة الانتقام من المعلم او الاستاذ الذي علمه حروف العلم و فتح له شهية المعرفة لكن كان هذا الجاموس يفضل البلادة و التقاعس و احيانا البلبة داخل الفصل لان نفسيته و عقليته المتحجرة تكره الانضباط و تفضل الفوضى فكان مصيره الفشل و يُرجع سبب فشله الى الاستاذ فتبقى في اعماق مكونات اللاشعوره رغبة في الانتقام فتنمو معه و هو حاقد على هذا المعلم او الاستاذ المربي ، ثالثها تطبيق الأوامر لانه يسمع ما يقال عن المتظاهرين ان العنف هو الوسيلة الوحيدة لردعهم و الا ما تجرأ على ركل الاستاذ المُسالم .