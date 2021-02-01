"ضربة المركاتو" .. صفقة ثلاثية تجمع الرجاء وشباب المحمدية والحسنية

تطبخ في الكواليس صفقة توافقية بين أندية الرجاء الرياضي وشباب المحمدية وحسنية أكادير، لتمريرها خلال “المركاتو” الشتوي الجاري؛ إذ كشفت مصادر خاصة لهسبورت قرب انتقال لاعب من الرجاء إلى الشباب، ولاعب من الأخير إلى الحسنية، فيما ينتقل لاعب من الفريق “السوسي” إلى الرجاء.

وأضافت المصادر ذاتها أن مسؤولي الأندية المذكورة يضعون اللمسات الأخيرة على الصفقة قصد إنهائها رسميا قبل يوم الجمعة المقبل آخر أيام “المركاتو” الشتوي في المغرب؛ إذ راعوا من خلال هذه الصفقة التوافقية مبدأ “رابح-رابح” ووضعية كل فريق التقنية والمادية.

ويستفيد الفريق “الأخضر” من لاعب كان على رأس مطالب المدرب جمال سلامي في “المركاتو” الماضي والحالي، بينما يضم شباب المحمدية لاعبا سبق وسُرّبت تفاصيل اهتمامه بضمه من النادي “الأخضر” خلال الفترة الماضية، في حين سيعزز الفريق “السوسي” صفوفه بمهاجم من الفريق “الفضالي”.

وكان الحبيب سيدينو قد أكد، في تصريح خص به “هسبورت”، أن الرجاء تقدم بعرض لضم المدافع سفيان بوفتيني، مقابل أنس جبرون وأيوب ناناح، مضيفا أنه أخبر مسؤولي الفريق “الأخضر” بوجود اتفاق مبدئي مع فريق في الدوري السعودي لتسريح اللاعب، وهي الأمور التي قد تتغير قريبا، خاصة مع المستجدات المذكورة في الصفقة التوافقية.

وعادت العلاقات بين شباب المحمدية والرجاء الرياضي بعد استقالة جواد زيات من رئاسة الفريق، وإعارة النادي “الأخضر” للاعب عمران فيدي إلى الشباب في “المركاتو” الحالي.

ويحتاج الفريق “السوسي” لسيولة مادية من أجل فك الأزمة التي يتخبط فيها منذ فترة، في حين يسعى الرجاء لتعزيز صفوفه بلاعبين جيدين بعد “مركاتو” صيفي ميزه “التقشف”، في حين يبحث شباب المحمدية على إصلاح بعض “النواقص” في تركيبته البشرية بدعم أخضر.