ضعف الاستيراد يرفع أسعار الملابس قبيل العيد

تراجعت قيمة واردات الشركات المغربية من منتجات الملابس الجاهزة والأحذية المستوردة من الخارج، منذ بداية العام الجاري، بشكل لافت؛ وهو ما ساهم في زيادة العرض من المنتجات محلية الصنع.
وسجلت أسعار الملابس والأحذية أجنبية الصنع، مع اقتراب عيد الفطر، زيادة ملموسة منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي، بعد تراجع واردات هذه البضائع بنسبة قاربت 14 في المائة، خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة واردات الشركات المغربية من الملابس الجاهزة والأحذية المصنعة في الخارج خلال السنة الجارية ما يناهز 670 مليون درهم، من ضمنها 390 مليون درهم من الملابس الجاهزة، مقابل 812 مليون درهم خلال الشهرين الأولين من العام الماضي، أي بتراجع بقيمة فاقت 142 مليون درهم دفعة واحدة.
وتبنى المسؤولون الحكوميون إستراتيجية تهدف إلى محاولة تعزيز مكانة المنتجات مغربية الصنع، ومنحها الأفضلية للحفاظ على احتياطي المملكة من العملة الصعبة.
من جهتها، قامت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بفرض شروط جديدة على استيراد منتجات الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج، خاصة من تركيا، بهدف تقليص حجم الخسائر التي يتكبدها ميزان الأداءات المغربي، والنسيج الاقتصادي المحلي، نتيجة هذا الاستيراد.
وتكبد المغرب خسائر فادحة على مستوى مناصب الشغل بسبب غزو النسيج التركي، إذ فقد في سنة 2014 حوالي 19 ألف منصب، وفي سنة 2015 حوالي 24 ألفا، وفي سنة 2016 حوالي 35 ألفا، وفي سنة 2017 حوالي 44 ألفا.
الاثمنة ترتفع دائما في هذه الظرفية سواء كان الاستيراد ضعيفا أو لا. ليست هناك أي ضوابط لهذه الاثمنة
السلام عليكم ورحمة الله
ما الذي يجعل المغربي يشتري الملابس اجنبية لانه لاتوجد الجودة لذلك يذهب عند منتوجات خارجية
المنتجات التركية جيدة و رخيصة و غير مغشوشة عكس المنتج الوطني أصحابه أغلبهم غير أمناء أما المنتوجات الفرنسية و الامريكية الخ.. فهي أسوء من تركيا
اتركوا الملابس لتجار الملابس لكي يلبسوها هم. قمة التناقض ان تجد الانسان فقيرا ومع ذلك فهو يهرول باحثا عن شراء الملابس. المطلوب مقاطعة كل ماهو غالي
حرام على الناس اللي تايشريو سلعة أجنبية فقط من أجل التباهي و في نفس الوقت يحرم أسر مغربية من العمل في النسيج بسبب إغلاق المصانع المغربية
اذا كانت التجارة من استيراد الملابس وغيرها توقف فان هذه الدراسة تكون في الأيام العادية اما مع الحجر الصحي وإغلاق جل المرافق من س مطاعم ومقاهي ومعامل صغيرة وتجارة متوسطة وتريدون أن تكون الأرقام في تصاعد ربما النسبة المذكورة مغلوطة لكي لا تشوف الحقيقة المرة كم عدد العاملين اليوم وما هي نسبة البطالة .كل هذا يعطينا أولا ما يجري في الداخل اما الاستيراد فقد توقف اما أصحاب 70000درهم مذخول شهري فله ملابس السنة موضوعة في الرفوف .حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.ام الطبقة الضعيفة لا يهمها الاستيراد يهمها ماذا وتعطيه أرضه التي يعيش فيها .نحن لا نريد استيراد فليذهب إلى الجحيم نريد التصدير .فاليو م أصبح المواطن يصدر أولاده عوما عبر البحر إلا يكفينا هذا .