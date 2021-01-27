ضعف تعيين النساء في المناصب العليا يراكم الانتقادات للعمل الحكومي

بعد مضي أزيد من تسع سنوات على تنصيص دستور المملكة على مبدأ المساواة في أفق المناصفة بين الرجال والنساء، ما زال تفعيل هذا المبدأ متعثرا في الجانب المتعلق بتعيين النساء في المناصب العليا، التي ما زالت حكرا على الذكور.
وتُظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن نسبة تعيين النساء في المناصب العليا ضعيفة جدا، وهو ما يقلق المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق المرأة؛ إذ ترى فيه ضربا للمكتسبات التي جاء بها الدستور لفائدة المرأة المغربية، وعدم تفعيل للقانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا.
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وجهت رسالة في الموضوع إلى وزير الاقتصاد والمالية، عبرت فيها عن قلقها من ضعف ولوج النساء إلى المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي؛ إذ لم يتعد مجموع تعيينات النساء في هذه المناصب منذ يوليوز 2012 إلى حدود النصف الأول من 2020، نسبة 11.8 في المئة.
وقالت أمينة لطفي رئيسة الجمعية المذكورة، في تصريح لهسبريس، إن ضعف نسبة تعيين النساء في المناصب العليا راجع إلى مجموعة من الأسباب، في مقدمتها عدم إدماج بُعد المساواة بين الجنسين في هذا المجال، ما يجعل التعيينات منحصرة على الرجال بنسبة تقارب تسعين في المئة.
وينص القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بشكل صريح على المناصفة بين الجنسين؛ إذ نصت المادة الرابعة منه على “المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ والمعايير المنصوص عليها في هذه المادة”.
وعلى الرغم من أن نضالات الحركة النسائية المغربية مكّنت من تحقيق جملة من المكاسب للمرأة المغربية، على مستوى التشريعات والقوانين، إلا أن حضورها في المناصب العليا، وفي سوق الشغل عموما، لا يزال متعثرا، بل شهد تراجعا، كما تؤكد ذلك التقارير الرسمية، منها تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وذهبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى القول إن “تآكل نسبة تعيين النساء في المناصب العليا خلّف غضبا كبيرا في وسط النساء بصفة عامة، والأطر العليا بصفة خاصة”، مشيرة إلى أنها “فوجئت في التقرير الأخير عن أشغال اجتماع مجلس الحكومة، بتآكل هذه النسبة لتصل إلى الصفر”.
واعتبرت أمينة لطفي أن هناك مجموعة من العراقيل غير المباشرة التي تقف حاجزا أمام تعيين النساء في المناصب العليا، حيث يُشترط، مثلا، في المرشحين أن تكون لهم خبرة ثلاث سنوات أو أكثر في منصب الإدارة، وهو ما يقصي النساء من هذه المناصب.
المشكل ماشي خاص النساء يدخلو بزايد، راه خاص يكونو صادقين و كايخدمو البلاد و نفسهم حارة على بلادهم، أما إلى كانو نساء و كايسرقو و يعمرو شكايرهم ماكاين لاش فحال فحال.
نقطة ضعف وزارة الشغل و هي تشغيل الإناث بنسبة مرتفعة على سبيل المثال التعليم بتعاقد لهذه السنة بنسبة 83% إناثا
هذا سبب لجوء الشباب إلى الهجرة و ركوض نسبة الزواج بالمغرب
للأسف
ذكور وكيعانو من البطالة مخدموهومش بقا غير النساء.
إن سياسة الموطأ هي من تفسد المؤسسات. كوطا الشباب وكوطا النساء. من يكون له مفاجئة يتحمل المسؤولية لماذا لا يكون 80% من نساء في البرلمان وبطريقة كفئة وليس 20% أو 30% بالكامل ولماذا لا يكون 80 % من الشباب يمثلون البرلمان ذكورا وإناثا وليس بالكوطا، لأن “السيستيم” يتحكم فيه الشيوخ أصحاب الشكارة ذوي المرجعية الرجولية. فمشملنا في التربية وليس تقسيم الكعكة. فالذي يجب أن نقوم هو تخصيص 70% لأصحاب الدكتورة و30% للباقي
عدد من إدارات واقسام المدارس فارغه من موظفات ومعلمات زد كترت عطل طيله سنه وكترت شواهد المرض كترت لولادات الوقات تمدرس زد عن ذالك ارجو من هدو لي كطيبلو لنسا باش يخدمو في إدارات ولمقاطغات والمحاكم عملو دوره شوفو لخدمه كيف ديرا لي مريضه لي متكاسله لي ترضع لذات ولدها لسيَبيطار لي خطيطبيطي عندم مماهاديه لطيبيب ديه حمام نكون صريحين والله ال رجل مساكن لي ضربين تمارا إذ استتنين تعليم فيه بزاف ايام راحه سنه كله يخدمو 44يوم ومتبق عطل وسليت وزده كوفيد أجره تعويضات متيازات صناديق سود من ضهر شعب لافرق بين لبرلمان والاحزاب واسره تعليم راحه خلصه مضمونه
المساواة ماشي هي 50%-50% ديال المناصب لي كيستحق شي منصب ياخدو نشوفو العدل والمحاسبة هو اللول نحاسبو الناس لي ميكديروش الخدمة ديالهم والفساد و الزبونية. هاد النساء باغين نصيبهم من حلوى المناصب العليا تحت سبب المساواة وهو الهم ديالهم الفلوس و السلطة فقط.
أودي كاع ما طفروه الرجال اطفروه النساء…تا تكون شي وزارة اسمها وزارة زايد ناقص…تما يمكن شي امرأة تكون على رأسها. …حاولوا من ديسلايك..واخا راه الحقيقة هادي للأسف.
هل انقرض الرجال حتى نقحم النسا في جميع المجالات السيا سية. هل نسيت المرأة لمادا خلقت اصلا . ولماذا الرجال قوامون عن النساء. (طفروه حتى الرجال مبقى لينا غير لعيالات المسؤولية صعيبة بزاف. لحساب في الدنيا والآخرة صعب. اللهم أرنا الحق حقه ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
هههههههههه هادشي فاش فالحين ……من الوقت اللي خرجنا على الدين وخرجات المرأة للزنقة وتشد الخدايم باي ثمن فقط لشراء المظاهر …..وتنافس الرجل اللي الدور ديالو يجمع لفلوس ويجمع راسو باش يكون عائلة …ديك الساعة تقلب الكون ….هاهي المرأة خدمات غادي تمشي تخطب هي الرجل و تشري الدار وتكون عائلة ….هههه المراة نقودها زايدة ناقصة فقط للمظاهر الخروج والريسطورات والحوايط والمكياج والطوموبيل …إوا قولها تولد الولاد ….ههههه…
تخصيص مراكز معينة للمرأة لكونها امرأة هو أمر غير منطقي و تبعاته تكون كارثية. نعم لمساواة الرجل و المرأة في العمل وفي الوصول إلى مراكز قيادية لكن دون كوطا أو تعيينات ارتجالية تحقيقا لاجندات معينة.
المناصب العليا يستفيد منها فقط نساء محضوضات الرباط والدار البيضاء أما نساء الجبال فهم يحلمون فقك بالماء والصحة والخبز
الخبرة مهمة للعمل وليست نزهة
كل الدول المتقدمة أعطت للمرأة حقوقها كاملة وبقدر مساواتها بالرجل بقدر ما يزيد تقدمها.
لذلك دول أوروبا الشمالية تتصدر كل مؤشرات التقدم، الصحة، السعادة، الأمن،العدالة …
المرأة ليست فقط نصف المجتمع بل هي أكثر لأنه إضافة هي من يربي الأجيال وهي من ينسج قيم المجتمع
هذا هو السر الوحيد، وإن لم تصدق فجد دولة واحدة متخلفة فيها مساواة بين الرجال و النساء
هناك ضعف لتعيين الكفاءات في المناصب المناسبة، نساء أو أطفال أو شيوخ، المهم هو الكفاءة، أما الا كنتو دايرينها طورطة فالبصحة، ولا تنسوا أنكم مسؤولون أمام الله وأمام دوي الحقوق. والله المستعان
من خلال المعينين.يظهر الرداءة وعدم الكفاءه في المعينين في المناصب العليا.كل متقدم لوظيفة عليا.يجب تمحيص حياته من طرف المخابرات.ان كان امينا. ان كان كفءا. هل يحسن التواصل باللغات الوطنية والانجليزية.كيف جمع ثروته.وثروة زوجته واولاده.هل هو مخلص للوطن.الديبلومات المحصل عليها.ومساره العلمي بعد ذلك.لانريد دكاترة.ولم يكتب مقالات علميا في حياته في مجلة معترف بها دوليا.مادامت الاحزاب تساعد اعضاءها للحصول على الدكتوراه.دون استحقاق.وجهد.
لماذا ضعف تعيين النساء في المناصب العليا لأن العقليات لم تتغير كما هو في الدول المتقدمة التي لا تفرق بين الذكر والأنثى وتعتمد علىالكفاءات كالمانيا والولايات المتحدة الأمريكية سنبق على هذا الوضع ما دامت العقليات على حالها والتجربة اثبت أن الرجل لما يكون صاحب القرار في التعيينات مسبقا يرى أن المرأة لا تقدر على المسؤولية والرجل هو القادر كأننا في حلبة المصارعة ولسنا في الشأن التدبيري