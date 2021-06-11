ضعف نسبة الخصوبة يدفع الهرم السكاني في المغرب نحو هيمنة الشيخوخة

يتجه الهرم السكاني للمغرب نحو هيمنة الشيوخ بشكل متسارع، بسبب ضعف نسبة الخصوبة داخل أوساط السكان، التي لا يتجاوز معدلها 1.8 طفلا لكل امرأة في الوسط الحضري.
ويعزى تراجع الخصوبة إلى تراجع سن الزواج الأول، الذي انتقل في المتوسط من 17.3 سنة عند النساء في 1960 إلى 25.7 سنة في 2014، إلى جانب ارتفاع مستوى استعمال وسائل منع الحمل التي كانت تمثل 19.4 في المائة مع بداية سنوات الثمانينات إلى 71 في المائة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وتشير الإحصائيات إلى أن 11.8 في المائة من الأزواج المغاربة يجدون صعوبة في الإنجاب، مما يعني أن نسبة الأزواج الذين يعانون هذا المرض في المغرب في ارتفاع مستمر، ويمكن أن تصل إلى 30 في المائة في بعض المناطق.
ويواجه الأزواج الذين يعانون من مشاكل الإنجاب من صعوبات الولوج إلى العلاج، بسبب ارتفاع التكلفة وضعف القدرة المادية، مما ينتج عنه مشاكل عائلية واجتماعية ونفسية، كالاكتئاب والطلاق والعزلة.
وحذر الدكتور سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، من استمرار انخفاض مستوى الخصوبة في المغرب، الذي سيتسبب في ارتفاع نسبة الشيوخ بمستويات قياسية مع حلول سنة 2035.
وقال رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية في تصريح لهسبريس: “هناك عوامل أخرى تساهم في تفاقم مشكل الخصوبة، تتعلق بارتفاع عدد المغاربة المصابين بالعقم أو الذين يواجهون صعوبة في الولادة، حيث يبلغ عددهم حاليا ما يناهز 850 ألفا”.
وأشار المتحدث إلى أن تحسين المستوى المعيشي للساكنة من طرف الحكومة وتقليص نسبة البطالة وتحسين مستوى الخدمات الصحية، إلى جانب الرفع من مستوى التعليم، عوامل هامة لتحسين معدل الخصوبة وتفادي الوقوع في المشاكل المرتبطة بشيخوخة الهرم السكاني.
سهلو للشباب الزواج وتشوفوا الخصوبة كيدايرة ونتوما مجوعينهم لا خدمة لا ردمة غير الإستعباد ،راه المواليد يرمون بالأزبال نتيجة علاقات غير شرعية.
ليست الخصوبة بل الظروف المادية للمواطن، أنا موظف عمري 30 سنة و لا أتخيل أن يكون لي عدد كبير من الأبناء كما حال والدي، لو كان الراتب كبير أما الخصوبة اللي جا مرحبا نرجعوا المغرب كدولة الصين الشعبية
اغلبية الشباب تم تدمير مستقبلها ولم يعد هناك امل لتحقيق احلام اسرة بسبب فشل سياسة الدولة وانهيار قوامها نظرا لهول السرقة والفساد !!
ضاع كل امل في بناء اسرة لدى اغلب شباب الوطن !!بسبب غياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون والمنافسة الشريفة وغياب اسباب الحفاظ على الكرامة وسرقة الثروات وتدمير مخططات التنمية !! من اجل تكريس التحكم !!
فتقطعت اوصال المجتمع وتم تدمير خلاياه التي هي الاسرة!!
مكره اخاك لا بطل
رد فعل طبيعي نتيجة سياسة الدولة و الانهيار الاقتصادي سيكون عزوف عن الزواج و قلة المواليد لكي لا تكرر أخطاء اباءنا و تلد لكم جيشا من العبيد و نروح لكم منتوجاتكم
لا اظن ان يكون هناك مشكل في التزايد السكاني في المغرب،اذا ما شجعنا الشباب على الزواج بوضع عدد من التحفيزات كامتلاك سكن بدون فوائد، كما و يجب ان تغطي الخدمات الصحية كل الجوانب المتعلقة بالمشاكل الانجابية و ادخالها في التغطية الصحية للعامة المستفيدين الخ…
لأن معظم الشباب رحل الى أوروبا، حيتاش ملقاش لا خدمة لا صحة لا تعليم لا عدالة في المغرب. اوروبا تستنفذ من شباب المغاربة
عند المزاليط باقة الزعلولة والتوالد باش ولادهم يورتو الفقر والقهرة،دوزو فشي درب مزلوط وهتشوفو الإنتاج العظيم لبنادم
لماذا نتزوج وننجب أطفالا والخدمات الاجتماعية غير متوفرة من تعليم وشغل وسكن وصحة وووو… الأحسن لا نتزوج ولانلد كي لا نعيش أبناءنا ما نعيشه لا تعليم جيد ولا تطبيب ولا شغل ولا ولا … ذنب المغاربة على المسؤولين الذين يتناحرون على المناصب وتركوا الشعب يعاني اجتماعيا واقتصاديا وووو
من نيتك اسميتك؟؟؟؟!!!! فين مشاو آلاف الشباب بدون عمل؟ دير دورة في الأحياء الشعبية تشوف للعجب.. … الزنقة فين ساكن متقدر تنعس ولو ساعة ديالت قيلولة….. الشيوخ تيلعبوا في الزنقة الله يهديهم ويديروا عقلهم.
لا أحد يريد انجاب أطفال في المغرب، لا آفاق و لا عيش كريم فلماذا ننجب اطفال سيعانون حثما.
يجب وقف الانفجار السكاني بتطبيق سياسة الطفلين كأقصى حد، حيث مازلنا نرى أزواج يلدون 4 و 5 و 6 بالتالي سيشهد الاقتصاد تحسنا كبيرا و سيقل الضغط على الخدمات الوظائف و ستقل نسب الجريمة و العنف و أطفال الشوارع و الهجرة غير الشرعية. و سيقل البناء العشوائي و الاكتظاظ الذي أصبحنا نراه في كل مكان…و بالتالي سيصبح قسمة الدخل الوطني على مجموع السكان في صالح المواطن و بالتالي زيادة رفاهيته
ليس هذا فقط. بل إن أغلب الذكور لا يرغبون في الزواج لأن البنات و النساء يقدمن خدماتهن الجنسية بالمجان. هذا يسهل على الشباب تلبية رغباتهم الجنسية بدون الالتزام بأي شيء. حتى من لم يجد في مواقع البورنوغرافيا يجد ضالته.
الزواج و إنجاب ذرية لا يحدث إلا عندما لا يجد الذكور طريقة لتلبية حاجتهم البيولوجية. أما الدافع الديني للزواج فلا يهم الاغلب لأن مجتمعنا أصبح منحلا أخلاقيا.
المشكل ليس في الخصوبة المشكل في عزوف الشباب عن الزواج ، لاسباب اقتصادية و اخرى متعلقة بقوانين تتعلق بالزواج فرضتها الحكومة على الشعب ارضاء للاتحاد الاوربي قوانين ليست صالحة للمجتمع المغربي .
ليس ضعف الخصوبة بقدر ما هو ضعف الامكانيات.. كيف لشاب أن يفكر في تكوين اسرة وهو لا يستطيع حتى ان يعيل نفسه.. كيف ينجب اولاد وهو غير قادر على تحقيق حياة كريمة لهم.. البطالة هي السبب الأساسي
رجانا في الله المعقول مابقى كاين صبرنا حتى هرمنا من تحقيق الأمومة على قولة شحال من مرأة خصها راجل وشحال من راجل خصو امرأة
وأشار المتحدث إلى أن تحسين المستوى المعيشي للساكنة من طرف الحكومة وتقليص نسبة البطالة وتحسين مستوى الخدمات الصحية، إلى جانب الرفع من مستوى التعليم، عوامل هامة لتحسين معدل الخصوبة وتفادي الوقوع في المشاكل المرتبطة بشيخوخة الهرم السكاني
الزواج لي مبقاش المغاربة غلبهم الزمان كلشي غلا لي بغا ايتزوج خاصك عشرة الآلاف درهم للشهر وتعيش يالاه عادي
شييء متوقع جدا خصوصا من طرف الشباب المقبل علي الزواج، اكترهم يلجؤون الي المخدرات التي قد تعصف “بالفيزبلات ” كلهم….وهدا ما لايعرفه الكتبيرون بينهم…
الأطفال القاصرين أبناء المغرب
طايشين في إسبانيا و فرنسا و دول أوروبية أخرى
عن أي شيخوخة تتحدثون .
أغلب المغاربة ليس عندهم مشكل مع الإنجاب .
هناك أقلية صغيرة عندها مشكل مع الإنجاب
لكن 95% من المغاربة ليس عندهم مشكل مع الإنجاب
الحمد لله نحن مسلمون و لا نشرب الخمر بكثرة حتى نتحول إلى غير منجبين
هناك عدة فتيات مغربيات فات عنهم سن الزواج و أصبحوا أي سنهم فاق الأربعين دون زواج .
لكن هذا المشكل هو عالمي لا يقتصر على المغرب فقط .
واحد السبب مهم هو انعدام الثقة بين افراد المجتمع .. و خصوصا بين الرجل و المرأة … بزااف ديال الرجال كيخافو “يتورطو” في زيجات مع نساء و يندمو .. و بزااف ديال النساء كتشوف في الزواج و كانه استثمار مادي …
كنعرف رجال خدامين و حالة مادية لاباس بها و وصلو للاربعين و مامزوجينش … لانعدام الثقة. لان الحب و المودة و المعقول و المعاملة الطيبة بين الطرفين ما بقاتش ، و اصبح في بلاصتها المادة و المظاهر و البوطوكس ..
صراحة الفقر والعطالة والبطالة ورفع الأسعار أي المستوى المعيشي أصبح غاليا هذا هو السبب . وفروا كل متطلبات الحياة للمغاربة ونزلوا على أربعة نساء لرجل واحد . كاليك الخصوبة .
هههههه ضعف الخصوبة واش أعباد الله بنادم مسكين عريتوه مصتوه قتلتوه …….. أودخلتو لنا الافلام التركية أو الانسان إمي أوالصالير 2000dh أولكرا 1500 ههههه ضعف الخصوبة
هاد العدد ديال الولادات كلها و نذرة فرص الشغل و خلليه يتجه ماشب غير للشيوخة، يتجه حتى للانقراض ݣاع فين المشكل
وارتفاع نسبة الطلاق وارتفاع عدد الجمعيات النسوية المسترزقة وارتفاع نسبة التفاهة فالشباب.. باغي التفلية والتصاحيب والزنا بلا زواج.
كنقول للجمعيات النسوية … صافي .. تهنيتو ؟ بقيتو على خاطركنَّ ؟
تكلمو على ارتفاع عدد اطفال الشوارع بسبب ارتفاع عدد حالات الزنا….
مزال غادي يرتفع سن الزواج حتى لثلاثين سنة حيث شباب اليوم غادي وكيولي عقلو صغير ومبرهش وتافه ماشي ديال الزواج وغادي يولي معدل الخصوبة عشر سنوات.
بطبيعة الحال تعاطي المخذرات والشذوذ الجنسي لديهم تاثير على الخصوبة والكارثة قادمة بعد تقنين القنب الهندي الكل سيصبح مدمن على هذه المادة المحرمة وخاصة ان الشذوذ الذي بلغ ذروة 60% في المملكة فمن البديهي ان تقل نسبة المواليد وبالتالي سترتفع نسبة الشيخوخة ميثال على ذلك الدول المتقدمة
الاشخاص الذين ينجبون ولا يربون ولا يراقبون ولا يتابعون أبناءهم، بل يقومون برمي المسؤولية على عاتق الاستاذ والدولة، هؤلاء الأشخاص يجب منعهم طبيا من الانجاب نهائيا، لأنهم في نظري لا يلدون إلا مشاريع مشرملين ومجرمين ومكبوتين قد تتلقفهم أيادي التطرف السوداء وأيادي الانحراف وأيادي الإدمان للأسف
بالدارجة: ما قادرش على الاولاد ما تولدهومش أصاحبي دير وسائل منع الحمل وهني السوق
ضعف الحال والصالير وضعف الإمكانيات وضعف نضرة المستقبل هو الذي جعل المغاربة لا يهتمون لا بالزواج ولا بالانجاب،
لا يوجد مشكلة في الخصوبة ولا هم يحزنون . هناك مشكلة في الخصوبة الجيب . و المرأة المغربية الي كتقام غاليا . المغربية باغيا تعيش الرفاهية على ظهر الشعوبي الي يلاه كيتقاتل مع الماء و الكهرباء و كريدي سواء كراء او كريدي البنك . ما كيجي يخلص شهر حتى كيطل عليع الشهر الاخر
اغلب الشباب المغربي يهاجر نحو دول أوروبية، اما اغلب الشباب في المغرب فالضروف لا تسمح حتى في الزواج فما بالك في الانجاب
ورد خطأ فادح في المقال، وهو أن “تحسين المستوى المعيشي للساكنة من طرف الحكومة وتقليص نسبة البطالة وتحسين مستوى الخدمات الصحية، إلى جانب الرفع من مستوى التعليم، عوامل هامة لتحسين معدل الخصوبة”، والعكس هو الصحيح تماما، أي كلما تحسن المستوى الدراسي ومستوى العيش كلما انخفضت الخصوبة. الفقراء والأميون هم الأكثر تفريخا للأطفال.