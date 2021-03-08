ضغط بنكيران يدفع قادة العدالة والتنمية إلى تجميد "تقنين زراعة الكيف"

بعد تهديد عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بتقديم استقالته من الحزب إذا ما صادق نواب هذا الأخير على مشروع قانون تقنين القنب الهندي، ولتفادي وقوع أزمة داخلية على بعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية، يحاول الحزب جاهداً تأجيل المصادقة على هذا المشروع.
ودعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها الشهري، إلى إجراء دراسة الأثر بخصوص مشروع تقنين زرع “الكيف” في المغرب، وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله.
وقال “البيجيدي” إنه سيواصل متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعات مقبلة للأمانة العامة، وهو ما يعني أن رئيس الحكومة ووزراء الحزب سيرفضون تمرير هذا المشروع خلال اجتماعات مجالس الحكومة المقبلة إلى حين إجراء دراسة الأثر بخصوص تقنينه.
وكان بنكيران، بصفته عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وقع التزاما بتجميد عضويته إذا ما وافقت الأمانة العامة على مشروع تقنين “الكيف”، والانسحاب من الحزب إذا صودق على المشروع في البرلمان.
ويبدو أن سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة، سيدفع بتجميد مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي إلى حين انتهاء ولايته الحالية، تفاديا لانفجار “المصباح” خلال دورة “برلمانه” المرتقب أن تكون ساخنة بسبب القاسم الانتخابي.
يشار إلى أن بنكيران سبق أن عرقل مصادقة البرلمان على القانون الإطار للتعليم بسبب ما اعتبره “فرنسة التعليم”، الأمر الذي أحدث حينها متاعب كثيرة للعثماني قبل أن ينجح في إقناع نوابه بالتصويت على القانون المذكور.
من جهة ثانية، قال العثماني، خلال اجتماع الأمانة العامة الشهري، إن التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية على القوانين الانتخابية تضمنت “تراجعات خطيرة تمس بجوهر الاختيار الديمقراطي”، موردا أن حزب العدالة والتنمية “قوي ويجب أن يقبل التحدي ويواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية التصدي لها”.
ودعا المسؤول الحزبي إلى “التعبئة والتواصل مع الهيئات الحزبية، وبيان مواقف الحزب من ذلك والعمل على التواصل بشأنها مع الرأي العام”، مشددا على أنه “رغم الهجومات التي يتعرض لها الحزب والتشويش والمضايقات واستهداف بعض منتخبيه، فإن ذلك لن يمنع الحزب من مواصلة تأكيد مكانته وموقعه باعتباره حزبا حقيقيا”، داعيا إلى التحضير الجيد للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني على المستوى التنظيمي والسياسي.
سبحان الله اي قانون سنيتوه بتهديد من شخص ما سواء ايكس او ايگريك تأجلوه او تلغيوه مافهمت علاش ؟؟؟لي بغى يستاقل يركب الامواج وغيرو هذيك هي فلاحتو بغض النظر عن حشيشة الكيف فهو يدخل ضمن العلاجات الطبية
الدول المتقدمة تناقش كيفية ارسال بشر الى المريخ ودولة من الدول المتخلفة تناقش كيف نقنن عشبة الكيف !!!
اودي كانت مجرد زوبعة قبل الانتخابات مثلما حدث ذلك من قبل، نحن سكان المناطق الجبلية المعنية لا نريد تقنين الكيف بل لا نريدها نهائيا نريد منع زراعتها و إعطائنا بديل ملموس للعيش الكريم، نحن لا نريدها لكن هناك لوبي من يريد بقاءها لأنه يستفيد منها بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وزراء و برلمانيين و اصحاب الشركات و المصانع و رجال الامن الكل أصبح يتاجر فيها و يجني من ورائها الملايير، الامن يسمح بمرورها مقابل رشوات ضخمة و الكل مستفيد إلا ذاك الفلاح البسيط االذي هو الحلقة الاضعف
أعتقد أنه ليست مسألة ضغط السيد بنكيران…فإذا كان الرفض بسبب أن القنب الهندي يخدر العقول فإن الدين حسب تفسير حزب النذالة و التعمية و كيف استغلوه فهو كذلك خدر به العقول طيلة عقد أو أكثر من الزمن.أباطرة المخدرات مثلهم مثل أباطرة الدين و هم تجار الدين الوصوليون الانتهازيون.
لست افهم كيف لرجل جالس في بيته أن يعرقل ويجمد قوانين (بغض النظر عن رأينا فيها) تمر عبر مؤسسات الدولة. اذا كان للرجل وزن أثقل من المؤسسات فمن الغبن أن يحال على “التقاعد” مبكرا واذا كان غير ذلك فالمفروض ان تمضي الحكومة والحزب في مناقشة القانون ولا تعير له اهتماما بقي في الحزب او انسحب.
لماذا اثناء وزارته بصفته رئيس الحكومة انذاك لم يعارض صناعة الخمور ?
حكومة بدون شخصية وبدون مواقف بنائة، يعجبوك غير فالقرارات الغريبة.د، الله ياخدهم علينا، هاد المتأسلمين خرجو على البلاد والعباد.
حفظتَ شيئًا وغابت عنكَ أشياءُ..(هاذي فْهَمْتيها والأخرى لاَّ) أجهزتُم على الأمةِ حسبنا الله ونعم الوكيل
كلما جاء ذكر الامازيغية خرج ذبابها الإلكتروني. وكلما ذكر حزب الحمامة خرج ذبابه الإلكتروني.. فأين اختفى ذباب المصباح الذي كان نشيطا سنوات بن كيران؟؟؟
تخيل معايا قرار حكومي يهم شعب بأكمله يتحكم فيه شخص واحد ملتحي بسبب حساسيات دينية لديه
ادا لم يكن هدا نظام دكتاتوري فأنا لاأعرف ماهي الدكتاتورية.
حاسبو بنكيران وأرسلوه للسجن !!!!
عليه. ان. يتخلى. على. معاشه. البالغ. عشرة. الملايين. للفقراء.والمحثاجين. اما. قرار. مشروع. القنب. الهندي. بيدي. الحكومة. واصحاب. القرار.
ليس بضغط بنكيران و لا هم يحزنون الامر و ما فيه ان الحزب فقد عذريته و الانتخابات على الأبواب حيث سيجعل من هذا الموضوعات دسمة لحملة انتخابية و سيدعي انه حزب اسلامي يحارب الموبيقات (كما فعل مع خطة ادماج المرأة في التنمية و في الأخير صوت على اتفاقية سيداو التي تدعو الى المساواة بين الجنسين).
Est-ce Benkirane qui fait la politique du Maroc? Une grande honte pour quelqu’un qui a envoyé ses enfants faire leur études en France, pourquoi pas ne les auraient-ils pas envoyé en Arabie Saoudie? Le Kif est autorisé pour les médicaments, dont même les salafistes vont profiter. Pourquoi Benkirane ne boycotte pas les médicaments contenant de l’alcool
إزدواجية الشخصية ،فكر محدود ، غياب الابداع السياسي و الابداع في التسيير و التدبير ،كلها صفات هؤلاء الببباجدة . موضوع الكيف واضح ،من يدعي كما يدعون انه حرام بالمطلق و لا مجال لتوظيف اخر له ، فمن الواجب عليه محاربة زراعته بشكل نهائي ،خصوصا و انهم في موقع المسؤولية لولايتين متتاليتين ” و زراعة الكيف مزدهرة” خلالها . او السماح بزراعته بشكل مقنن و مؤطر بقانون صارم ،و يوجه لما يسمح به العلم و الشرع ” الصناعة الصيدلانية …”.
اما تصرف هؤلاء بهده الطريقة لا لتقنينه زراعته لا لمنع زرعه يعني نعم للوضع الحالي التسيب و ترك كل من هب و دب يزرعونه و يتصرفون فيه كما يشاؤون.
بالسيف مادام عندو فلوس الشعب يدير اللي بغا
تفلت عجل بدوي يرعى جنب فرس احد الاعيان فسطا عليه بحجة ان العجل ابن الفرس فاشتكى البدوي للمحكمة فحكم بنسب العجل للفرس لتشابه قوائمهما فاستانف البدوي الحكم و بالجلسة انسحب القاضي مدعيا انه لا يستطيع الحكم بالنازلة لانه نزلت به الدورة الدموية سبعة مليون شهرية
اغلب المعلقين غيهضرو على التقاعد السمين و كأنه كان عندو الاختيار يقبلو و لا يرفضو ،الى كان شي حد معارض هاد القرار يمشي عند اللي عطاه ماشي اللي قبلو ( باش نسدو هاد الباب) …و مسالة انه يعارض مشروع قانون معين(الاحصائيات تتقول بان البرلمانيين المغاربة مكيقترحو والو كيتسناو الاملاءات) راه غي بيدق كينفد داكشي اللي كيقولولو اولياء النعمة ديالو و هادشي ماهي مناوارات ما حتى لعبة راه رئيس المحكومة الجاية معروف ووالتقسيم معروف ووليني اللي ماشي معروف حتى لين الشعب المغربي يبقى تايه فالفرمة دادروش و تيلعبو بيه التنيس هاهو ملهي مع الجزائر مع الفوت مع مالين اللحي و زيد و وزيد …
حمدتك ياربي او شكرتك على هذا النعمة اللي عطيتينا او على الحكمة ديال سيدنا محمد السادس اللي بفظلو البلاد محصنة من الشر ديال بعض الاشخاص.
بالعكس تقنين زراعة الكيف غادي يعطي للدولة مداخيل و يحمي المزارعين و ينقص من إدمان الشباب حيت البيع ديالو غادي يكون مراقب. المهم خالف تعرف
زريعة الكيف مجرد تمويه عن حقيقة الصراع الطبقي في المغرب. هل أخطر مسألة يواجهها الشعب المغربي اليوم هي الكيف؟ طبعا حزب العدالة والتنمية الذي تمخزن لسنوات يحاول أن يتمسلم لبعض الأيام عبر جدل زريعة الكيف، وكالعادة تدخل هبْلة بنكيران على الخط، ملوحا بتجميد عضويته … و من بعد أسي بنكيران؟ أليس ما جرى لك وللقانون والدستور مع “البلوكاج” أكثر من الكيف والقرينة الكحلة؟ أليس استعمالك من لدن الطبقة المخزنية لتمرير خطة ضرب الشباب حملة الشواهد العليا وضرب حق الإضراب و تقزيم حق التقاعد وشرعنة الاعتقالات وقمع الاحتجاجات الشعبية المشروعى … أليس كل ذلك وغيره أخذر من زريعة الكيف مع أ، الكيف طامة أيضا ةهي تستعمل حاليا للتدويخ السياسي أيضا. أليس التطبيع أحذر من طامة التضبيع ديال الكيف مع أن الكيف طامة أيضا؟ أليس ما يروج في البلاد من مسكرات ومدوخات يجعل مناقشة الكيف شيئا متجاوزا؟؟ كفى من التدويخ بلا كيف وبالكيف… كفى من الكيف السياسي.
كيف يعقل أن يستطيع رجل فاشل أن يقف في وجه مصلحة البلد علما أن دولا مثل الإسكندنافية، ألمانيا، النامسا، أمريكا و غيرهم استطاعوا أن يقننوا زراعة و استعمال الكيف.
المصلحة الشخصية و الحزبية تطغى عند البعض على حساب مصلحة البلد و هذا أمر غير لم يعد مقبولا.
ما يحدث داخل العدالة والتنمية لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال تصرف حزب حداثي يدعي أنه يخدم مصالح المغاربة. إنه حزب لا زال يشتغل بنظام المشيخة ،حيث الولاء للشيخ زعيم الزاوية الحزبية واجب ،حتى وإن كان هذا الشيخ يغرد خارج السرب ولم يعد له نفع في الحياة السياسية. لاحظوا أيها المغاربة كيف أن شيخ عاش ولا يزال يعيش على الشعبوية ،يتحكم في قرارات حزب يسير الشأن السياسي في البلاد. وإرضاء لشيخهم واحتراما لمشاعره الشعبوية يضع البيجيدي ملفات شديدة الأهمية للمجتمع جانبا متحججا بمزيد من التشاور، هذا عبث ما بعده عبث، إن تأجيل قانون تقنين القنب الهندي يرهن مصير الآلاف من المزارعين البسيطين .
هذا القانون بإمكانه أن يوقف موجة المخدرات التي تعرفها بلادنا وإخراج مزارعي هذه النبتة من مخالب بارونات المخدرات المجرمون الحقيقيون. قد لا نستطيع فعل ذلك لأن بنكيران غضب .ما هذه السياسة الني نرى. لكن موعدنا الإنتخابات القادمة.
الكيف موجود موجود سواء رغب ام كرهت العدالة والتنمية، من الاحسن والاجدر ان يقنن حتي ينفع العباد والبلاد، نحن لا نشجع علي تناوله لاغراض نشوية او تخديرية، فالله سبحانه من خلق كل شيء هو اولي من ان يعرف الحاجة التي خلقت من اجلها، وليس بنكيران من يحرم او يجرم، والاولي به ان يتقاعد ويستريح…
لمادا لم يعارض التطبيع مع دولة إسرائيل لانه يعرف مسبقا أن هدا الأمر يتجاوزه ولن يستطيع معارضة القصر الملكي وبما أن مسألة الكيف تهم فئة من الشعب وهي المقهورة فقد عارض وهاته المعارضة في صالح أباطرة المخدرات الدين راكموا التروات من عرق الفلاحين الضعفاء ام انه دمية بتم استخدامه عند الحاجة والان لنا اليقين أن هدا الحزب لا ولن يخدم مصالح عامة الشعب وقد نكون هاته المعارضة لتقنين الكيف اخر مسمار في نعش دكان تجار الدين
Les pigistes sont mis d’accord avec les relations avec Israël et ne sont pas d’accord pour la plante du kif qu’elle est la plus grave PGD a la poubelle vous êtes contre l’intérêt du pays
فين وصلات القضية ديال اختلاس 115مليار درهم مند صندوق الضمان الاجتماعي
من الأفضل أن ينطوي بنكران في زاويته مع شيوخه، وطلب من الله تعالى أن يعرف له بما فعل بهدا الشعب الصبور: زيادة في البنزين، الزيوت، الضرائب، تمجيد الزيادة الأجور، العمل بنظام العقدة أي لالترسيم الأساتذة والاءحة طويلة: لقد اخرب كثير بيوت المغاربة. يجب طلب السماح و إرجاع جميع الأموال التي اخدها من الدولة، هاته الأموال التي هي من الضرائب التي يؤديها المواطن، و الاءحة طويلة
حزب العدالة والتنمية خدر المغاربة 10 سنوات لا صحة لا تعليم لا عيش كريم هذا الحزب أتى بكل الكوارث على المغاربة أتى بالأوبئة وبالفياضانات وبالجفاف وكثرت البطالة وجميع المغاربة يعانون بالكرديات والإغلاقات والله ثم والله أصوات على أي حزب إلا هذا الحزب المصباح المنطفىء وسينطفي في الإستحقاقات إن شاء الله