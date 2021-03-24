ضغط "سوق اللقاح" يطالب المغرب بتوفير بدائل للتحصين من الوباء

رغم الخطة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 بالمغرب، التي يشيد بها الجميع، إلا أن الضغط على المزودين العالميين قد يخلق بعض الارتباك خلال القادم من أيام.
بعض مظاهر هذا الارتباك ظهرت بالفعل خلال إعلان المصنع الهندي تأخير الشحنة المغربية من لقاح أسترازينيكا؛ ارتباك يؤكد المختصون أن تجاوزه يجب أن يتم عبر تنويع مصادر اللقاح، وهذا ما تنوي المملكة تنفيذه بالفعل، من خلال تصريحات مصادر من وزارة الصحة.
وفي هذا الإطار قال الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، إن تنويع مصادر اللقاحات والمزودين أمر ضروري، “لهذا لم تقتصر البلاد فقط على سينوفارم وأسترازينيكا، بل هناك اليوم أيضا سبوتنيك”.
كما قال حمضي ضمن تصريح لهسبريس إن المشكل موجود في العالم كاملا، إذ إن للمزودين طلبيات تمتد طيلة سنة 2021، وأضاف: “نحن لنا عقود مع أسترازينيكا وسينوفارم قبل تسعة أشهر، لكن رغم ذلك هناك تأخر في وصول اللقاحات، فما بالك بالمختبرات التي سنعقد معها عقودا جديدة”.
وأكد المختص ذاته أن جل الدول تبحث عن جميع اللقاحات، ولا يوجد مختبر يتوفر على شحنات متوفرة في انتظار المشترين، موضحا أنه من الجيد البحث عن التنويع، “خاصة أن اللقاحات لن نحتاجها فقط الآن، بل حتى خلال السنوات المقبلة”.
وزاد الباحث ذاته: “لا يجب البحث فقط عن حلول التزود باللقاحات، بل تجب الزيادة في الإنتاج عالميا وتضافر جهود البلدان في هذا الإطار والتزام العدالة في التوزيع”.
يشار إلى أن معدل التلقيح وسط المغاربة تراجع إلى مستويات قياسية، بعدما كانت المملكة في مقدمة الدول التي لقحت مواطنيها؛ فيما تشير المعطيات المتوفرة إلى وجود ضغط على منابع اللقاحات التي أصبحت تخضع لمنطق “السوق” وتحركها أهداف سياسية، في ظل تصاعد المنافسة بين الدول المنتجة للقاح في أوروبا وأسيا.
ويرفض المغرب الإعلان عن عدد الأشخاص الملقحين الذين ظهرت عليهم أعراض جانبية، سواء خطيرة أو متوسطة؛ بينما تواصل المملكة اعتماد لقاح “أسترازينيكا” بسبب عدم وجود دلائل علمية واضحة على ما يشاع عنه، وليس مجرد شكوك لا يوجد عليها اليوم أي دليل علمي واضح، فيما اختارت دول أوروبية توقيف العمل باللقاح البريطاني-الهندي.
وأعلنت الحكومة المغربية أنها طلبت 65 مليون جرعة من لقاحات “كوفيدـ 19” من شركة Sinopharm الصينية وشركة AstraZeneca البريطانية؛ بينما سيكون على سلطات البلاد تفعيل “دبلوماسية اللقاح” من أجل الحصول على مصادر للتطعيم ضد “كورونا”، لاسيما بعد ظهور حالات الإصابة بالنسخ المتحورة من الفيروس التاجي.
الالتزام بالعدالة في التوزيع……،!!!!!!علاش بحال اكي يهتم بالعلم و التصنيع و البيع و الانتاج بحال ا عطيها لشطيح و الرديح او باغي اللقاح…..يجب على بلادنا الاهتمام بالمعرفة والعلم والتشجيع على الابتكار و تخصيص ميزانية كبيرة ل البحت العلمي…..
ستفرج ان شاء الله . على الأقل المغرب أغتنم الفرصة و لقح عدد كبير لم تصله اي دولة إفريقية و دول الجوار قبل احتدام المنافسة على اللقاح و شكرا لكل من ساهم في هدا السبق . تفاءلوا خيرا . اللهم أرفع الغمة عن هاته الأمة يا رب العالمين
ولماذا لاندخل السباق في صنع اللقاح محليا في ظل وجود كفاءات مغربية عالية.؟
هذا الموضوع مكرر ما هذا يا هسبرس؟ ؟؟
السلام عليكم الملقح استرازينيكا او سينوفارم الجرعة الاولى غادي يتلقح لقاح سبوتنيك او الاكسندر الجرعة التانية
انه نظام الريع في اقصى تجلياته لا يخضع لاي منطق. حرام ثم حرام ان تجد صاحب المأذونية يتلقى مقابلا شهريا دون اي جهد و في المقابل تجد سائق سيارة الاجرة يقضي يومه ابتداء من الفجر في عناء شديد وفي النهية لا يتبقى له في أحسن الحالات الا 200 درهم.
الحل هو الغاء المأذونيات و تدبير هذا القطاع بناء على المنافسة و فق تفتر تحملات واضح و ملزم
الهند قررت تطعيم بقية سكانها ذوي 45 سنة فما فوق ابتداءا من أبريل بعد أن لقحت 50 مليون مواطن فقط من أصل 300 مليون التي قررتها الحكومة.. إذن ما على المغرب سوى الانتظار والحمد لله ان معظم كبار السن لقحوا..
لماذا لا يعرض المغرب على الشركات المخترعة للقاعات صفقات مربحة ومغرية أو نسبة ربحية تجعلها تمنح المغرب حق التصنيع داخل المغرب .. المنتوج المصنع وطنيا يحقق الاكتفاء الذاتي للمغاربة ويكون مصدر للربح تجاريا مع افريقيا
لا يمكن الاستمرار في البوليميك وتطمين الشعب ومحاولة زرع الامل البعيد المنال في الوضع العالمي الجديد فلا يمكن اطلاقا رجوع الحياة الاقتصادية إلى ما قبل 2020 وعلى العالم والمغرب جزء منه أن يستعد لتكبد المعانات لسنة أخرى على اقل تقدير فلاقتصاد اصبح معولما ولا يمكن لأي دولة أن تعيش في عزلة عن محيطها الكوني كيفما كان دخلها وقوتها الإنتاجية وما دام الوباء قد أصاب العالم بأسره فامر محاربته والحد من انتشاره اصبح شأن عالمي ولو تم تلقيح كل ساكنة دول العالم وبقيت دولة واحدة متخلفة فالوباء سيجد نافدة إلى العودة والانتشار لقد انتقل الوباء من شخص واحد في اوهان في الصين وفي غضون سنة اصاب ما يقارب مليار شخص وملايين الوفيات وما زال الرقم في التصاعد فلو اعتبرنا أن أوروبا أو أمريكا لقحوا كل ساكنتهم فهذا لا يعني انهم وصلوا إلى الحصانة الوبائية لأنه لن يستطيعوا إغلاق حدودهم بالكامل والعيش بمعزل عن العالم الفقير هذا انتحار اقتصادي لهم فدخول شخص واحد مصاب ولو بالحريك سيعود الوباء إلى الانتشار هذا دون أن نتحدث عن مذة المناعة التي يوفرها التلقيح الحالى ودون التكلم عن التحولات التي يكتسبها يوم بعد يوم
أنا شخصيا لا أرغب في أي لقاح أخر من غير أسترازنيكا، الشعب ماشي طنزة تضحكوا عليه، الأطر الطبية و رجال الأمن، والتعليم و و و ، لقحوا بأسترازنيكا و سينوفارم، وما تبقي من الشعب تريدون تجربة لقاحات أخرى فيه، لمذا هذه الفوارق الإجتماعية. على الهند أن تتحمل مسؤوليتها لأن هناك اتفاقية وعقد مبرم؟
ثقتنا كبيرة في حامي البلد الأمين، فهو قادر بمكانته العالمية المرموقة أن يحل هذه المشكلة.