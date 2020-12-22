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‫تعليقات الزوار

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  • hasanmr
    الثلاثاء 22 دجنبر 2020 - 22:02

    طائرة السلام تحل بمغرب السلام وشعب السلام وعقل السلام ،ما لنا لنا بالسلام يا سلام ،ما ضاع حق وراءه طالب بالعلم والسلام

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