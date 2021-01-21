طائرة تقلع من المغرب لجلب لقاح "أسترازينيكا"

أفادت مصادر هسبريس بأن طائرة “بوينغ 787 دريملاينر” تابعة للخطوط الملكية المغربية أقلعت، بعد زوال اليوم الخميس، من مطار محمد الخامس نحو مطار مومباي الدولي بالهند، من أجل جلب جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الطائرة المذكورة من المرتقب أن تعود، في وقت لاحق، محملة بكمية من جرعات لقاح “أسترازينيكا”، على أن تعقبها رحلة ثانية في الساعات القليلة القادمة.