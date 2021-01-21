طائرة تقلع من المغرب لجلب لقاح "أسترازينيكا"

طائرة تقلع من المغرب لجلب لقاح "أسترازينيكا"
صورة: هسبريس
الخميس 21 يناير 2021 - 17:36

أفادت مصادر هسبريس بأن طائرة “بوينغ 787 دريملاينر” تابعة للخطوط الملكية المغربية أقلعت، بعد زوال اليوم الخميس، من مطار محمد الخامس نحو مطار مومباي الدولي بالهند، من أجل جلب جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الطائرة المذكورة من المرتقب أن تعود، في وقت لاحق، محملة بكمية من جرعات لقاح “أسترازينيكا”، على أن تعقبها رحلة ثانية في الساعات القليلة القادمة.

الخطوط الملكية المغربية اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19" الهند طائرة بوينغ 787 دريملاينر

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‫تعليقات الزوار

15
  • احمد ليفيربول
    الخميس 21 يناير 2021 - 17:40

    ياك الشركة اللي تتصنع هاد اللقاح تحرقات شنو غادي يجيبو …الرماد

    44
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  • البهلول المصطفى
    الخميس 21 يناير 2021 - 17:40

    متعطلوش سربيونا طلقونا الفراجة ملي تجيو خلعوه عندكم شي شهرين راه امارات سلاو مع المواطنين

    21
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  • Mohamed
    الخميس 21 يناير 2021 - 17:41

    عنداك غير اعطيوهم شي حاجة قديمة أولا خاسرا

    0
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  • nawaf
    الخميس 21 يناير 2021 - 17:41

    سمعنا هذا الكلام و مثله عن طائرة اقلعت لجلب سينوفار وعدت الأيام والأسابيع لينكشف الكدب.

    42
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  • hatim
    الخميس 21 يناير 2021 - 17:41

    مزال هد الطيارة موصلات راه شهر باش قالو قلعات

    44
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  • طاطاوي
    الخميس 21 يناير 2021 - 17:41

    اندلاع حريق في المعهد المعد للقاح في الهند
    فهم؟! ٠٠٠٠٠٠٠٠

    12
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  • مرباح
    الخميس 21 يناير 2021 - 17:42

    نتمنى ان يصل اللقاح هذه المرة باذن الله، ونتمنى من العلي القدير ان كان فيه خير ان يكون ميسر باذن الله عز وجل

    106
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  • محمد المغربي
    الخميس 21 يناير 2021 - 17:49

    يجب أن يكون اللقاح إختياري وليس إجباري

    23
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  • ffff
    الخميس 21 يناير 2021 - 17:51

    ها العار أنا غير سكتو هتا يجي عاد كلوها

    46
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  • اش نتيقو
    الخميس 21 يناير 2021 - 17:53

    والله مابقينا عارفين اش نتيقو . المهم الله ارفع علينا هاد الوباء وإحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين.

    23
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  • faris
    الخميس 21 يناير 2021 - 17:53

    كان من الافضل الانتظار حتى تعود وتستلمون اللقاح ان كانت فعلا قد اقلعت الطائرة ، اعتقد بعد يومين سيقولون ان الطائرة لم تتمكن من جلب اللقاح لان المصنع قد شب فيه حريق اليوم كما نشر في الاخبار

    18
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  • Feu rouge
    الخميس 21 يناير 2021 - 17:55

    اندلع اليوم الخميس حريق بإحدى المنشآت في أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات بالهند والعالم مخلفا عددا من القتلى، وذلك في وقت يشهد اهتماما دوليا بالغا بوتيرة إنتاج اللقاحات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

    4
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  • عين نزاغ
    الخميس 21 يناير 2021 - 17:56

    الطاءرة اللي دهبت الى الهند تجيب اللقاح…. تمشي وترجع بالسلامة يارب.. اتوفقنا لما فيه الخير ويكون هدا اللقاح. خير علاج للشعب المغربي قاطبة ان شاء الله

    29
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  • صلاح
    الخميس 21 يناير 2021 - 17:58

    حتى ازيد وسميه سعيد. فاش ترجع هده الطائر ة وكون فيها اللقاح و الصحافة تشوفو بأم عينها ديك الساعة كتبوا المقال باش نبقاو نطيقوا فيكم.

    10
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  • النكمات مصطفي
    الخميس 21 يناير 2021 - 18:00

    هل هد صحيح لأن وعود اعطيت ولم يوفي بها

    7
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