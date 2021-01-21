طائرة تقلع من المغرب لجلب لقاح "أسترازينيكا"

أفادت مصادر هسبريس بأن طائرة “بوينغ 787 دريملاينر” تابعة للخطوط الملكية المغربية أقلعت، بعد زوال اليوم الخميس، من مطار محمد الخامس نحو مطار مومباي الدولي بالهند، من أجل جلب جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الطائرة المذكورة من المرتقب أن تعود، في وقت لاحق، محملة بكمية من جرعات لقاح “أسترازينيكا”، على أن تعقبها رحلة ثانية في الساعات القليلة القادمة.
ياك الشركة اللي تتصنع هاد اللقاح تحرقات شنو غادي يجيبو …الرماد
متعطلوش سربيونا طلقونا الفراجة ملي تجيو خلعوه عندكم شي شهرين راه امارات سلاو مع المواطنين
عنداك غير اعطيوهم شي حاجة قديمة أولا خاسرا
سمعنا هذا الكلام و مثله عن طائرة اقلعت لجلب سينوفار وعدت الأيام والأسابيع لينكشف الكدب.
مزال هد الطيارة موصلات راه شهر باش قالو قلعات
اندلاع حريق في المعهد المعد للقاح في الهند
فهم؟! ٠٠٠٠٠٠٠٠
نتمنى ان يصل اللقاح هذه المرة باذن الله، ونتمنى من العلي القدير ان كان فيه خير ان يكون ميسر باذن الله عز وجل
يجب أن يكون اللقاح إختياري وليس إجباري
ها العار أنا غير سكتو هتا يجي عاد كلوها
والله مابقينا عارفين اش نتيقو . المهم الله ارفع علينا هاد الوباء وإحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين.
كان من الافضل الانتظار حتى تعود وتستلمون اللقاح ان كانت فعلا قد اقلعت الطائرة ، اعتقد بعد يومين سيقولون ان الطائرة لم تتمكن من جلب اللقاح لان المصنع قد شب فيه حريق اليوم كما نشر في الاخبار
اندلع اليوم الخميس حريق بإحدى المنشآت في أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات بالهند والعالم مخلفا عددا من القتلى، وذلك في وقت يشهد اهتماما دوليا بالغا بوتيرة إنتاج اللقاحات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.
الطاءرة اللي دهبت الى الهند تجيب اللقاح…. تمشي وترجع بالسلامة يارب.. اتوفقنا لما فيه الخير ويكون هدا اللقاح. خير علاج للشعب المغربي قاطبة ان شاء الله
حتى ازيد وسميه سعيد. فاش ترجع هده الطائر ة وكون فيها اللقاح و الصحافة تشوفو بأم عينها ديك الساعة كتبوا المقال باش نبقاو نطيقوا فيكم.
هل هد صحيح لأن وعود اعطيت ولم يوفي بها