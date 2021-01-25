طائرة مغربية تقلع نحو الصين لشحن لقاح الجائحة

توجهت طائرة للخطوط الملكية المغربية إلى الصين، اليوم الاثنين، لشحن الدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم” المرتقب أن يصل إلى المملكة بعد غد الأربعاء.

وأقلعت طائرة “بوينغ B763” تابعة للخطوط الملكية المغربية، من مطار محمد الخامس نحو مطار بكين الدولي، من أجل جلب جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد عبر الرحلة AT3890.

وذكرت مصادر متطابقة أن الدفعة الأولى من اللقاح الصيني تتكون من حوالي 500 ألف جرعة، فيما يرتقب أن يتوصل المغرب في غضون الأيام المقبلة بالدفعات التي جرى الاتفاق بشأنها بين الرباط وبكين، في ظل منافسة دولية شديدة بسوق اللقاح.

وكان المغرب توصل يوم الجمعة الماضي بمليوني جرعة من لقاح “أسترازينيكا أكسفورد” البريطاني؛ المصنع في دولة الهند.