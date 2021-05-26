حجزت دورية تابعة لمصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتزنيت، بتنسيق مع السلطة المحلية بقيادة أولاد جرار، صباح الأربعاء، أعدادا مهمة من طائر “الحسون” الممنوع صيده وحيازته.
وأوردت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس من مصادر مطلعة أن العملية جاءت إثر تمشيط قامت به المصالح المعنية رفقة عناصر القوات المساعدة، أسفر عن توقيف شخص من مواليد 1974، ويتحدر من الدار البيضاء، متلبسا بصيد طائر الحسون ووضعه داخل أقفاص معدة لهذا الغرض، وذلك على مستوى ساقية الركادة.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الموقوف جرى تسليمه بمعية الطيور والأقفاص المحجوزة لفائدة مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، قصد القيام بكافة الإجراءات القانونية والتصالحية المعمول بها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يجب أن يعاقب بغرامة غالية لا تقل تن عشرة ملايين سنتيم . لقد تم انقراض هذا الطائر الجميل الذي كنا نشاهد منه اسرابا و اليوم و منذ عشر سنوات تقريبا اختفى عن الانظار .
طاءر الحسون او مايعرف بمقينين او البليق هدا الطاءر الجميل معرض للانقراض بسبب الصيد الجاءر من طرف بعض المتهوربن والمراهقين خلال عطلة الربيع كنت أدهب الى احدى البوادي ناحية قرية ابا محمد لاستمتاع بجمال الطبيعة وماتحتويه من أصناف الطيور والزواحف….وهده السنة تجولت في عدة حقول ومزارع ولم اجد هدا الطاءر او اسمع صوته كان صوته يملاء البساتين والحقول ولكن للاسف شبه إنقرضا من هده الجهة بسبب الصيد الجاءر نريد من اسلطات المحلية والاقليمية توزيع منشورات لتوعية الناس للحفاض على هدا الطاءر الجميل الدي تغنى به الشعراء والملحنين والكتاب والمفكرين وماله من دور في توازن البيءي وشكرا هسبريس
للأسف لن نر بعد صدور قانون حماية حماية الأجناس المهددة بالانقراض من الحيوانات(لن نر ) بعدها ذاك الطائر الجميل (الحسون) وهو يغرد داخل اقفاص الحلاقة(الحجامة) وربما لن نر الحلاقة انفسهم إذا تجرأ أحدهم على حيازة واحدا منهم …فقد تطالهم عقوبة حبسية لمخالفة القانون الجاري به العمل في الموضوع …ومن يحمي ولع الحجامة بتربية الطيور؟
طائر “الحسون” يوقف صيادا في ضواحي تزنيت……هناك اخبار متلفزة هذه الايام عن محاربة مهربين او تجار الحيونات النادرة او في حالة انقراض اذن يجب معاقبة كل من يخالف القانون….
bravo pour les autorités locales et les éléments des eaux et forêts
cette personne arrêtée doit être mise en prison ! en France par exemple capture d’un oiseau chardonneret = un an de prison et une amande de 1000 Euro
pour que personne n’ose le faire !
le chardonneret est un oiseau en voie de disparition , devoir de nous tous les marocains de protéger cet espèce
نفس شيء يقع في مرزوكة في اصطياد ثعالب الصحراء ……
ولا أحد يحرك ساكنا في هاته الأيام مرشد سياحي عثر على ثعلب قطعت ارجله والسبب وضع افخاخ لي اصتيادها والسبب ربح بعض دراهم لالتقاط صورة وهدا يؤلمني يجب على السلطات أن تعاقب هؤلاء الوحوش