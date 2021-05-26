طائر "الحسون" يوقف صيادا في ضواحي تزنيت

حجزت دورية تابعة لمصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتزنيت، بتنسيق مع السلطة المحلية بقيادة أولاد جرار، صباح الأربعاء، أعدادا مهمة من طائر “الحسون” الممنوع صيده وحيازته.

وأوردت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس من مصادر مطلعة أن العملية جاءت إثر تمشيط قامت به المصالح المعنية رفقة عناصر القوات المساعدة، أسفر عن توقيف شخص من مواليد 1974، ويتحدر من الدار البيضاء، متلبسا بصيد طائر الحسون ووضعه داخل أقفاص معدة لهذا الغرض، وذلك على مستوى ساقية الركادة.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن الموقوف جرى تسليمه بمعية الطيور والأقفاص المحجوزة لفائدة مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، قصد القيام بكافة الإجراءات القانونية والتصالحية المعمول بها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.