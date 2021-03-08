محكمة "طاس" تقلص عقوبة إيقاف رئيس "الكاف"

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، اليوم الإثنين، قرارها بخصوص الاستئناف الذي تقدم به الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد العقوبة الصادرة من طرف الاتحاد الدولي في حقه، المتمثلة في إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات، ممهدة في الآن ذاته لانتخاب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، في 12 مارس المقبل بالرباط، رئيسا جديدا للكونفدرالية الإفريقية بالتزكية بعد انسحاب جميع منافسيه.

واجتمعت المحكمة الدولية بداية شهر مارس الجاري لتقرر قبول الاستئناف الذي تقدم به أحمد أحمد، إذ قلصت مدة الإيقاف إلى سنتين اعتبارا من هذا اليوم، ناقص فترة الإيقاف بين 19 نوفمبر 2020 و29 يناير 2021، مع تخفيض الغرامة المالية إلى 45 ألف يورو.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي كان قد قرر إيقاف أحمد أحمد، لمدة 5 سنوات، مع تغريمه قرابة 185 ألف يورو.

وكان المرشحون الثلاثة: الموريتاني أحمد ولد يحيى، والإفواري جاك أنوما، والسنغالي أوغوستان سينغور، أعلنوا انسحابهم السبت لمصلحة موتسيبي، فيما كان أحمد العقبة الأخيرة أمام الجنوب إفريقي ليكون مرشحا بالتزكية للمنصب.

وأدان “فيفا” أحمد (61 عاما)، الذي قاد “الكاف” منذ 2017، بخرق عدة مواد متعلقة بـ”واجب الولاء.. مع عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى..وإساءة استخدام المنصب”، بالإضافة إلى “إساءة إدارة الأموال”، وغرّمه مائتي ألف فرنك سويسري.

وكان أحمد أوقف لفترة قصيرة وخضع للتحقيق في فرنسا في يونيو 2019 بشبهات فساد قبل إخلاء سبيله، علما أنه وصل إلى منصبه منهيا حكما دام 29 عاما لعيسى حياتو بنيله 34 صوتا مقابل 20 للكاميروني واسع النفوذ، الذي لاحقته أيضا فضائح فساد عديدة.