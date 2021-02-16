طاقم مغربي يحكّم لقاء الهلال السوداني ومازيمبي

طاقم مغربي يحكّم لقاء الهلال السوداني ومازيمبي
صورة: هسبريس
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 13:51

أسندت لجنة الحكام التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مهمة القيادة التحكيمية لمباراة فريقي الهلال السوداني وضيفه مازيمبي الكونغولي، برسم عصبة الأبطال الإفريقية، إلى طاقم مغربي يقوده سمير الكزاز.

وتفصل صافرة الحكم سمير الكزاز في مجريات المواجهة المبرمجة يوم 24 فبراير الجاري، بمساعدة كل من الحكام المساعدين هشام أيت عبو ويحيى النوالي، بينما أسندت الكاف مهمة الحكم الرابع إلى مصطفى كشاف.

الهلال السوداني سمير الكزاز عصبة الأبطال الإفريقية مازيمبي الكونغولي

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