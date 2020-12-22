طاكسيات البيضاء تبرر رفع التسعيرة بتدابير كورونا

تعالت أصوات البيضاويين هذه الأيام احتجاجا على الارتفاع الملحوظ في أسعار التنقل عبر سيارات الأجرة من الصنف الكبير، في عدد من الخطوط التي تربط بين أحياء الدار البيضاء ومركزها؛ وذلك مقارنة بما كانت عليه في الفترة السابقة، لاسيما قبل ظهور جائحة كورونا.
وباتت العديد من الخطوط الخاصة بسيارات الأجرة الكبيرة على مستوى الدار البيضاء تعرف زيادة ملحوظة في ثمن الرحلات، وهو ما أكده الكثير من مستعملي هذه الوسيلة للتنقل، منددين بهذا الارتفاع الذي لا يراعي الظروف الاجتماعية التي يمرون منها.
وأكد مواطنون تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية أن أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة صاروا يستغلون هذا الوضع، حيث غياب المراقبة من طرف السلطات، لرفع الأسعار، مشيرين في هذا الصدد إلى كون ثمن الرحلة الواحدة من سيدي البرنوصي أو سيدي مومن صوب ساحة السراغنة بدرب السلطان صار يكلف المواطن البيضاوي عشرة دراهم.
والأمر نفسه ينطبق على مستعملي سيارات الأجرة من سيدي معروف إلى ساحة السراغنة، وهو ما يعد حسب المحتجين زيادة مبالغا فيها، واستغلالا للظروف التي يمرون منها، مشيرين إلى كون بعض السائقين يرفضون حمل الزبائن الذين يطالبون بالتسعيرة العادية.
كما تحدث بيضاويون، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن كون بعض السائقين يتمادون في استغلال الظروف وغياب المراقبة الصارمة من طرف السلطات التابعة لولاية جهة الدار البيضاء سطات، إذ يعمدون إلى حمل ستة ركاب بدلا من تطبيق ما تنص عليه القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة.
ووجه المواطنون انتقادات شديدة لأصحاب سيارات الأجرة، معتبرين الزيادة التي يفرضونها على الركاب تندرج ضمن الجشع واستغلال غياب المراقبة من طرف السلطات، داعين هذه الأخيرة إلى تكثيف المراقبة وفرض تعريفة خاصة بكل خط من الخطوط لتفادي هذه الزيادات غير القانونية.
من جهتهم، اعتبر أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة بالدار البيضاء أن الزيادة التي عرفتها بعض الخطوط راجعة بالأساس إلى الظروف التي يمر منها القطاع، وما فرضته السلطات الحكومية من تقليص عدد الركاب بسبب جائحة كورونا.
وشدد أحد السائقين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “الركاب يحملون السائق المسؤولية عن هذه الزيادة، بينما السلطات من تتحملها بفرضها هذه الإجراءات”، مضيفا: “وهذا بعد الأشهر التي مررنا بها ونحن متوقفون عن العمل”.
وأردف المتحدث نفسه بأن “السائقين مغلوبون على أمرهم، ويعيشون الوضعية نفسها التي يعيشها المواطن البيضاوي”، وزاد: “ليس هدفنا إنهاك جيوبهم بهذه الأثمان”، مضيفا أن العودة إلى الوضع السابق مع السماح بحمل ستة ركاب سيجعلهم يعتمدون التعريفة السابقة.
متى سنستيقط بهذه المدينة الكبيرة ونسمع قرار إلغاء الطاكسيات وتعويضها بشركة ولو تكون إسرائيلية تستخدم الميني بيس. لقد كرهنا تلك الوجوه القبيحة من سائقي الطاكسيات. وفي غياب القانون يزيدون على المواطن ظلما وعدوانا. ثم يبدأون يتباكون
تسعيرة الركوب من مدينة الرحمة (المشروع)في اتجاه الولفى 7 دراهم.
من مدينة الرحمة (المشروع)في اتجاه الحي الحسني 8 دراهم.
من مدينة الرحمة في اتجاه مركز المدينة 20درهم
من مدينة الرحمة في اتجاه ليساسفة 13درهم
بالله عليكم هل هؤولاء سائقوا الطاكسيات يدخولون ضمن الصفوف الامامية التي ناضلت لمحاربة الجائحة حتى يعطو لنفسهم هذه الصفة من اجل تلقي اللقاح انتم يا أصحاب طاكسيات لا تراعون نهائيا بأن الذي يركب معكم هو المواطن البسيط المغلوب على أمره.اغلب الطاكسيات تحمل 5 ركاب هل دائما يجب توجه للسلطات حتى تزيح هذا الشجع اليس فيكم انتم روح المواطنة وتأخدون المبادرة بنفسكم دون حاجة لتدخل السلطات.أبشركم أيها البيضاويون أن خط حافلات الذكية يتوفر على طابقين بتسعيرة نفسها لطرام وتسمح بتنقل بنفس البطاقة لخطوط الطرام ماعلينا الا الصبر حاليا 2022 لم يتبقى كثير.
اظن ان اصحاب الطاكسيات الكبرى بالخصوص معدورون الي حد ما، لانهم ومن اصل ست راكابين يقتصرون علي اربعة، المصيبة هي اصحاب “الكيران” التمن زادو فيه 100% علي اعتبار ان الحافلة لا تنقل اكتر من 50% من قدرتها، لكن العكس هو الدي يحصل اي عدد الراكبين اكتر من الطاقة الاستيعابية والتمن يبقي مضاعف، متلا التمن الدي كان بين الدارالبيضاء وبرشيد قبل كورونا هو 7.5درهم، اليوم 15درهم والحافلة مملوءة عن اخرها ولا حسيب ولا رقيب، يامسؤولين ادا كانت لديكم سيارات او الدولة وفرت لكم وسائل نقل فلكي تحرصوا وتراقبوا الاختلالات وهاته واحدة منها، اخرجوا من مكاتبكم لكي تروا بأم اعينكم، راه الناس مقهورين جدا، احشوما عليكم والله العظيم، وسوف تسألون عن كل قصيرة وكبيرة فزطتم فيها اما هنا او هناك وذلك اصعب…
الطاكسيات تقرر رفع ثمن التنقل وليس المخزن
قال : الناس كادير شرع يديها
هي السيبة
قال : البداية
الخل بيد المواطن نفسه الذي يشتكي فبدل الشكوة و البكاء ما نركبش معاه نخليه هوكاك تاينقص على خاطرو
على سكان العاصمة الاقتصادية ان يسمعوا صوتهم لساكن القصر من الظلم الذي لحقهم من جراء الزيادات المبالغ فيها من سائقي الطاكسيات وقلة الحافلات.. وهذا كله أمام صمت قاتل من الوالي وعماله. وكأنهم يتلذذون بتعذبنا حينما يروننا نحمل في الحافلات مثل السردين المعلب وننتظر الطاكسيات في طابور يتجاوز الكيلومتر ونحمل ستة مقاعد وزيادة غير قانونية في التسعرة
رحلة طاكسي. من مديونة إلى سباتة مسافة 10 دقائق ب15 درهما..
مسافة 10 دقائق بين مديونة وتيت مليل ب 10 دراهم..
مسافة 5 دقائق بين تيت مليل وتشارك ب 7دراهم.
رحلة بين تشارك ودرب عمر ب12 درهم…
رحلة بين ساحة الماريشال والألفة ب 17درهم..
فأين انت يا والي الدارالبيضاء وأين هم العمال ؟؟؟؟
اصحاب الطكسيات داءما يشتكون من قبل وبعد كورونا التي لم تأثر عن عملهم وظلوا يعملون عاديا طيلة شهور هذا الوباء. الكل يعرف انه سواء صاحب المؤذونية او الشيفور يحصلون يوميا على أجر ثمين ومع ذالك يشتكون.
زيادة جاءت نثيجة تحديد عدد الركاب في أربعة عوض ستة و في نظري مشروعة و منطقية لإستمرار تقديم الخدمات من طرف الطاكسيات للزبائن.
المراقبة غير موجودة لا من السلطات أو نقابة سيارات الأجرة الثمن مرتفع والطاكسي مملوء يجب على السلطات تحديد الأثمان وضبط المخالفات
ماشي غير كازا في المغرب كامل خاص هاد لوجوه تاع صحاب طاكسيات اتبدلو الى من رحم ربي طاكسي كان بين بن جرير او قلعة سراغنة بي 25درهم جات كرونا نقصو بلاصة رجعو كيتخلصو بي 60درهم هاذو كثر من يهود
والبيضاويين راكم ضسرتو عليكم هاد الناس . كل مرة زيادة بزاف . حاولو حاولو ديرو علهم المقاطعة شي إوصل شي و ركبو حتى معا الخطافة وسيرو على رجليكم والبكالات منها نقل ومنها رياضة . ماشي غيرهما لي كاينين .
هاد اصحاب الطاكسيات ورب الكعبة عصابة تجرات على المواطن في غياب تام للدولة ومسييريها ان يقدم هؤلاء الشفارة ويحددوا الأثمنة كما وكيف يشاؤون انه السيبة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة ومعها الطاكسيات والحافلات الكيران اللي ضاعفوا ثمن التذكرة بحجة كورونا وانه خاصك تخلص المقعد اللي حداك ومنين تطلع يعمرو يجيب شخص ضاحك عليه وعندما تعترض يقول ليك جبد ليا ورقة التنقل اعباد الله هذه بلاد زيد عليهم وأصحاب المتاجر الكبرى وبائعي الخضر والسمك لا رقيب ولا حسيب مادام يصل في صالح جيوب اصحاب الحال اللي متحكمين في البلاد
الى التعليق رقم واحد : تسلم يدك
المؤسف هو أن أصحاب الطاكسيات لا يلتزمون بالتعليمات الصادرة من السلطات المختصة، بحيث يرفعون ثمن التسعيرة مع الحفاظ على نفس عدد الركاب (6 ركاب) ؟؟
لذلك وجب التدخل حماية لهذا المواطن المغلوب على أمره، وشكرا.
أتمنى من الحكومة القادمة أو الحكومة الحالية بعد نهاية مشاكل جائحة كورونا بأن تقوم بدراسة عروض شركات خاصة بالنقل خصوصا المتعلقة بسيارات الأجرى الصغيرة و الكبيرة منها و إنهاء العمل بما يسمى (لكريمات) التي لم تعد تستوعب و لا تتمشى مع العصر الحالي و التطور الديموغرافي للمغرب.
المشكل في الريع، يجب إلغاء ما يسمى بالكريما هي سبب هذا البلاء. تقنين القطاع عن طريق إدارته من طرف شركة. غير هذا الحل سيبقى القطاع متسيب و الضحية هو المواطن الضعيف
إدا كانت أغلبية سيارات الأجرة تصول و تجول بدون عقود و سند قانوني منذ سنين و لم يحترموا الأحكام الصادرة من عدة محاكم المملكة و وزارة الداخلية و مكاتب الطاكسيات على علم بهده الخروقات و تريدون منهم أن يتدخلوا لخفض التسعيرة. سيارات الأجرة و النقابات التي تهيمن على القطاع هم أصحاب القرار و هم من يتحكمون في القطاع.
واش القانون عطاهم 4 البلايص وهما كيهزو 5 تال 6 وكين لي كيهز حتى 7 البلايص بتسعيرة 4 البلايص كيفاش هدشي … زعما شنو ؟
وملي كتهضر معاه كيقوليك معندكش الحق تقوليا شنو نهز وشنو لا
وعجبك الحال خلصي وسكتي معجبكش الحال نزلي !!! شنو زعما انا نخلص متلا 7 دراهم وهو مركب 6 البلايص مع العلم قبل الوباء كنركب ب 5 دراهم
بزاف هدشي وحشومة
واحد قالي كون عرفتك غتقوليلي هد الكلام والله منهزك نقولها ليك فوجهك …
فين حنا ؟
فين عايشين ؟
لاش هدشي ؟
الحق عند الله سبحانه