طاكسيات تخالف التسعيرة القانونية بمدينة وزان

استنكر عدد من المواطنين بمدينة وزان لجوء بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير إلى الزيادة في تعريفة السفر بشكل غير قانوني والامتناع عن نقل المسافرين الرافضين لذلك، مطالبين بـ”إشهار تعريفات السفر الجاري العمل بها بمحطات سيارات الأجرة لوضع حد لهذا الاستغلال”.

وعبر عدد من المسافرين الذين استقت هسبريس آراءهم عن استنكارهم لما وصفوه بـ”العشوائية وغياب المراقبة” في قطاع سيارات الأجرة من الصنف الكبير، “ما يجعل القطاع خاضعا لجشع عدد من السائقين الذين يلجؤون إلى فرض زيادات غير مشروعة، مع الأداء المسبق، وهو ما يمكن وصفه بالابتزاز”.

واستهجن المواطنون “غياب الحس الوطني والإنساني”، موردين أن ثمن الرحلة انتقل بالنسبة للمحور من وزان إلى تطوان، على سبيل المثال، من 60 درهما في الأيام العادية (6 مقاعد) و72 درهما خلال فترة الجائحة (5 مقاعد) إلى 100 درهم، وهو ما اعتبروه “سرقة موصوفة”.

من جانبه، دافع خليل هتاكي، سائق مهني نقابي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن الزيادات غير القانونية بالقول: “أين كنتم يومي الجمعة والسبت؟”، مشيرا إلى أن “اليوم الأخير من عطلة العيد معروف بارتفاع الطلب وقلة العرض، وبالتالي فمن الطبيعي أن ترتفع التعريفة”، مضيفا: “هو مجرد يوم وسيعود الوضع إلى طبيعته”.