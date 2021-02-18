طاكسيات تعلن الاستياء

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تعليقات الزوار5
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الربط بالكهرباء يُغضب مواطنين بدار ولد زيدوح
رجال التعليم يتعرضون للضرب من رجال الأمن وهؤلاء الجشعون يتعنگرون أمام رجال الأمن.. بحجة تحسين أوضاعهم.. وهم اكبر مصاصي دماء الشعب خلال زمن كورونا…
في كل المدن في العالم سيارات الأجرة هي آخر اختيار للسكان الا في الحالات الطارئة واساس التنقل هو مترو الانفاق و الطرام و الحافلات، الا في مدننا التي لم تصبح مدنا بل قرى عملاقة…
باراكا من البكاء والشكاء، أنتم أكبر شفارة دايرين الفوضى، أغلبكم كيهز 6 الاماكن في الطاكسي، ومازال مضوبلين الثمن. زيادة على الضسارة في الطريق. كنضن جاء الوقت باش نحيدوكم من وسط المدينة.
الحافلات والطرام كافيين للناس ديال الدار البيضاء.
عاقوا بيكم دخل الترامواي تشكيتوا منوا دخل الطوبيس تشكيتوا منوا براكا ما تنهبوا في المواطن
معاملتكم. الرديءة. والسيءة. هي. التي. اوصلتكم. الى. الهاوية. لامعاملة. لا. النظافة. وكلامكم. النابي. تجاه. المواطنين. ؟؟؟؟؟؟