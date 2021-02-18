طاكسيات تعلن الاستياء

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‫تعليقات الزوار

5
  • مواطن من الدارالبيضاء
    الخميس 18 فبراير 2021 - 10:41

    رجال التعليم يتعرضون للضرب من رجال الأمن وهؤلاء الجشعون يتعنگرون أمام رجال الأمن.. بحجة تحسين أوضاعهم.. وهم اكبر مصاصي دماء الشعب خلال زمن كورونا…

    6
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  • مر من هنا
    الخميس 18 فبراير 2021 - 10:41

    في كل المدن في العالم سيارات الأجرة هي آخر اختيار للسكان الا في الحالات الطارئة واساس التنقل هو مترو الانفاق و الطرام و الحافلات، الا في مدننا التي لم تصبح مدنا بل قرى عملاقة…

    5
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  • خالد
    الخميس 18 فبراير 2021 - 10:42

    باراكا من البكاء والشكاء، أنتم أكبر شفارة دايرين الفوضى، أغلبكم كيهز 6 الاماكن في الطاكسي، ومازال مضوبلين الثمن. زيادة على الضسارة في الطريق. كنضن جاء الوقت باش نحيدوكم من وسط المدينة.
    الحافلات والطرام كافيين للناس ديال الدار البيضاء.

    7
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  • زير تعيش مخير
    الخميس 18 فبراير 2021 - 10:44

    عاقوا بيكم دخل الترامواي تشكيتوا منوا دخل الطوبيس تشكيتوا منوا براكا ما تنهبوا في المواطن

    8
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  • غير معروف
    الخميس 18 فبراير 2021 - 10:45

    معاملتكم. الرديءة. والسيءة. هي. التي. اوصلتكم. الى. الهاوية. لامعاملة. لا. النظافة. وكلامكم. النابي. تجاه. المواطنين. ؟؟؟؟؟؟

    6
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