طالب يجمع 30 ألف دولار للأعمال الخيرية

بعدما فرض التباعد الجسدي جراء الجائحة العالمية؛ بدأ “بن بيرمان”، البالغ من العمر 27 عاما، طهي “البيتزا” وتسليمها، من شقته التي توجد بالطابق الثاني، لكل واحد يشتهي أكلها في ظروف الإجراءات الاحترازية.

وبعد أشهر، تطورت هوايته إلى جمعية غير ربحية مزدهرة جمعت 30 ألف دولار، قصد المساعدة في مكافحة انعدام الأمن الغذائي والتشرد في فيلادلفيا، ليطلق عليها اسم “كود بيتزا بي آش إل”.

ووفق ما ورد في موقع “توداي”، فإن “بيرمان” استوحى شغف الطهي للآخرين من والدته “كيري”. كما نشأ في بورتلاند بولاية مين، وهناك تعلم وصفات جديدة من والدته، بالإضافة إلى أنه، في مارس من العام الماضي، كان يخطط لحفل عشاء مع أصدقائه، ثم قرر إلغاءه بعد سماعه أخبار الإغلاق، لكن ذلك لم يمنعه من تقديم وجبة لذيذة لأصدقائه عبر النافذة.

بعد ذلك، بدأ “بيرمان”، وهو طالب بسلك الماستر في إدارة الأعمال بجامعة بنسلفانيا، يصنع “البيتزا” لمئات الأشخاص، ويتبرع بالعائدات للجمعيات الخيرية.

ويضيف “بيرمان” قائلا: “كان الأمر يتعلق فقط بجعل أصدقائي مبتسمين، وكنت خجولا بشأن ما إذا كانت “البيتزا” التي أقدمها جيدة بما فيه الكفاية، لكنني كنت أعرف، على الأقل، أن هذه الطريقة ستجلب كثيرا من الناس”.