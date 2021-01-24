طاليب: تعرضت للحرب مع الجيش الملكي .. وهذا مشروعي مع "الطاس"

عبر الإطار الوطني عبد الرحيم طاليب عن سعادته بالإشراف على فريق عريق بحجم الاتحاد البيضاوي “الطاس”، الممارس ضمن القسم الاحترافي الثاني، موردا أنه سيُحاول تقديم الإضافة اللازمة إلى ممثل “الحي المحمدي” الذي ترعرع وقضى فيه سنوات طويلة.

وقال طاليب، في تصريح خص به “هسبورت”، إنه تعاقد مع “الطاس” بعدما تلقى اتصالا من رئيس النادي عبد الرزاق المنفلوطي، مضيفا: “هناك صلة وطيدة تجمعني بالنادي، حيث أشرفت على تدريس عدد كبير من الطلبة بالمنطقة في الوقت الذي كنت مدرسا للتربية البدنية. فوجئت بوجود أربعة أشخاص ضمن المكتب المسير للفريق تتلمذوا على يدي قبل سنوات”.

وشدد طاليب على أنه سيكون المشرف العام على “الطاس” وفق عمل سيشمل جميع الفئات العمرية، بما فيها الفريق الأول، من أجل تكوين جيل قادر على الدفاع عن ألوان النادي، واللعب على أعلى مستوى، وذلك بتنسيق مع مدرب الفريق الأول والمعد البدني وباقي الأطر التي تُشرف على التكوين بالاتحاد البيضاوي، معبرا عن شكره الكبير لجماهير الفريق التي رحبت بقدومه في هذه التجربة الثانية له بالقسم الثاني، بعدما حقق الصعود مع الدفاع الحسني الجديدي سنة 2004.

وأوضح الإطار الوطني قائلا: “كبرت في أحضان الطاس، سنسعى هذا الموسم إلى تكوين فريق، بحكم أن المجموعة التي فازت بكأس العرش الموسم المنصرم، لم يتبق منها سوى لاعب واحد، بالإضافة إلى الوصول إلى دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ولم لا اللعب على الصعود للبوديوم في المسابقات التي يُشارك فيها الفريق”.

وعن انفصاله عن الجيش الملكي، عبر طاليب عن امتعاضه من بعض التقنيين بالفريق، موردا أنهم “حاربوا” جميع المدربين الذين تعاقبوا على الفريق في السنوات الأخيرة، قائلا: “كانت هناك أهداف مسطرة مع إدارة الفريق العسكري، استلمت المهام الموسم الماضي والفريق يُعاني، أنهينا الموسم في ترتيب جيد، وحاولنا انتداب أسماء لتطعيم الفريق الأول، صحيح ارتكبنا بعض الأخطاء، لكن المؤكد والمؤسف في الوقت نفسه هو أن هناك من حاربني بشتى الطرق، وهم تقنيون بالنادي، كما أن جميع المدربين الذين سبقوني تعرضوا لنفس المضايقات، (ميمكنش جميع المدربين لي دربوا الفريق ماشي أكفاء)”، يُضيف طاليب.

وأردف قائلا: “في الجيش الملكي هناك أشخاص لا يعترفون بعملك ويُحاولون عرقلته بكل الوسائل الممكنة، يعتقدون أن الفريق ملك لهم، لهذا فضلت تقديم استقالتي، لأنني لم أعد قادرا على تحمل المزيد من الضغط النفسي، وأشكر الجماهير العسكرية على دعمها، وأريد أن أقول لها إن الأشخاص الذين ذكرت هم أكبر مشكل على فريقكم، وبالنسبة لي لن أسامحهم أبدا”.

يُشار إلى أن عبد الرحيم طاليب قد تعاقد مع نادي الاتحاد البيضاوي “الطاس” ليشغل مهمة مشرف عام على الفريق، حيث سيكون مسؤولا على جميع الفئات العمرية للنادي، بما فيها الفريق الأول.