طاليب يتلقى خبرًا سارًا قبل ملاقاة الفتح بالديربي

استعاد الطاقم التقني لفريق الجيش الملكي لكرة القدم خدمات عماد الراحولي، الذي بات جاهزا لخوض المباريات بعدما غاب عن المواجهات السابقة بالدوري المحلي بسبب الإصابة التي ألمت به.

وبات بإمكان المدرب عبد الرحيم طاليب الاعتماد على واحد من أهم لاعبيه الأساسيين، بعدما أصبح اللاعب جاهزا للمشاركة يوم الأحد المقبل في مباراة الديربي أمام الفتح الرباطي برسم الجولة الرابعة بالدوري المغربي للمحترفين.

وحُرم الطاقم التقني للعساكر من خدمات البالغ من العمر 26 سنة، بعدما أصيب على مستوى اليد أثناء مشاركته في معسكر المنتخب الوطني للمحليين، ليحرم المدرب طاليب من خدماته أمام المغرب الفاسي والمغرب التطواني ونهضة الزمامرة بالدوري المحلي.

ويعد اللاعب سالف الذكر من بين الأسماء المهمة في خطط الطاقم التقني؛ نظرا لما يقدمه لوسط الميدان الهجومي والخط الأمامي، وستقدم عودته الإضافة للمجموعة على اعتبار تأثير اللاعب داخل منظومة العساكر، إذ يأمل المدرب أن يغطي على غياب أنور ترخات بسبب الإصابة وربيع حرمات بداعي المرض.

ويحتل الجيش الملكي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بعد مرور 3 جولات حقق الفوز خلالها في مباراة واحدة، وتكبد مرارة الهزيمة في مناسبتين؛ بينما يحتل منافسه المقبل الفتح الرباطي الرتبة الثامنة برصيد 4 نقاط، حصل عليها بعد فوزه في مباراة واحدة وتعادل في مثلها وانهزم في أخرى.